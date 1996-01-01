Коммерческие банки стараются не сбавлять темпы работы даже в канун Нового года

Двери многих банков открыты для клиентов даже в канун Нового года.

В Альфа-банке и 31 декабря - рабочий день продолжительностью с 9.00 до 17.00. С 11 по 16 января клиентов будут обслуживать с 9 часов утра до 6 вечера. Райффайзенбанк в нынешнем году обслуживает клиентов до 31 декабря и соответственно до 13 часов. В первый рабочий день, 8 января, банк откроет двери в 10 часов утра и закроет в 16 часов. С 11 января банк будет работать в обычном режиме с 9.00 до 20.00.

Региобанк обслуживает население и корпоративных клиентов вплоть до 31 декабря. В предновогодний день банк можно посетить с 9.00 до 16.00. В Камчатпрофитбанке ждут клиентов и 31 декабря до 14 часов дня по всем операциям, в т.ч. по переводам. Уже 6 января банк открыт с 10.00 до 16.00 без перерыва по всем операциям физических лиц. Заявления на переводы будут также приняты, но день их фактической отправки будет 11 января. С 7 января банк работает в обычном режиме.

В Примсоцбанке клиенты могут обслужиться вплоть до 31 января до полудня, однако переводы у клиентов физических лиц уже не примут. 9 и 10 января банк будет открыт до 16 часов, в эти дни также можно совершать все операции, кроме переводов. МДМ-банк работает 31 декабря 2008 г., 8 и 10 января до 16 часов. 11 января в банке полный рабочий день. Восточный экспресс банк работает до 18 часов 28 декабря. Вновь клиентов ждут в банке уже 11 января.

Однако знания графиков работы банков и законных выходных у их служащих, нам, рядовым потребителям банковских услуг, имеющим на руках пластиковые карты, недостаточно. Поэтому первое: банкоматы всех банков работают круглосуточно.

Например, пополнить карточный счет, оплатить кредит, если своевременно получена специальная карта, и снять наличные с карты можно будет через банкомат-депозитор Национального банка "Траст". Аналогично можно использовать пластиковые карты через банкоматы-депозиторы Райффазенбанка и Банка Москвы.

Специалисты банковской розницы заверяют, что банкоматы, несмотря на праздничные дни, будут загружаться своевременно и практически ежедневно специальной инкассаторской бригадой. В свою очередь, советуем вам снять часть денег с карты, а часть оставить на счете, дабы не истратить. И с целью, использовать - таки наши "зарплатные" по назначению, а именно оплачивать ими товары и услуги. А следовательно, второе: приобрести на стол продукты с помощью карт VISA, Master Card и "Золотая корона".