Сбербанк России пригласил пенсионеров в кинотеатр

В минувший четверг Сбербанк России преподнес предновогодний подарок пожилым людям - жителям Владивостока. Их пригласили в кинотеатр "Уссури" на презентацию розничных банковских продуктов и просмотр нашумевшего художественного фильма "Адмиралъ". Сотрудники Сбербанка рассказали пенсионерам о банковской карте "Сбербанк Маэстро-социальная", на которую можно получать пенсию, социальные пособия и другие выплаты, а также о вкладах для населения.