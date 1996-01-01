Сбербанк России подвел итоги конкурса "Лидер малого бизнеса" во Владивостоке

Конкурс проводился в период с 1 мая по 1 сентября 2008 г. на территории всех субъектов федерации, входящих в Дальневосточный банк Сбербанка России.

Во Владивостоке награждение победителей было приурочено к ежегодной конференции "Предпринимательство в Приморском крае: тенденции и перспективы развития", что подчеркнуло заинтересованность бизнес-сообщества и власти в эффективном развитии малого предпринимательства в крае.

Заявки на участие в конкурсе подали 42 клиента Сбербанка, многие из них хорошо знакомы приморцам. Взять хотя бы компанию "Фартоп", ставшую обладателем главной номинации "Лидер малого бизнеса" и стабильно работающую на рынке уже 12 лет. Многим не раз приходилось обращаться в эту компанию за копировальными услугами. Предприятие также продает оптом и в розницу копировальную технику и расходные материалы, осуществляет ее техническое обслуживание. Все эти годы компания является клиентом Приморского ОСБ №8635, что во многом помогло ей стать лидером в своем деле. Благодаря эффективному использованию кредитных ресурсов и других финансовых инструментов Сбербанка России ЗАО "Фартоп" приобрело новое оборудование RICOH у японской компании МИЦУИ, что еще более укрепило его позиции на рынке. В 2009 г. компания получит значительные льготы в расчетно-кассовом обслуживании по счетам и в кредитовании.

Индивидуальный предприниматель ТРЕГУБОВ Дмитрий Юрьевич - победитель в номинации "За развитие бизнеса" - известен многим жителям г. Артема по супермаркету "Детландия", где молодые родители покупают качественную одежду, игрушки и детское питание своим ребятишкам. Предприниматель поставляет детское питание в МУЗ детская городская больница г. Артема, а также игрушки по социальным учреждениям города. Сбербанк России предоставил предпринимателю возможность в течение года пользоваться кредитными ресурсами по ставке на 2 % ниже минимальной, установленной на 1 января 2009 г. Победителем в номинации "За перспективный бизнес" признано ООО "Интермодалл Групп", осуществляющее брокерские услуги. Деятельность ООО "Викта" сосредоточена на оптовой торговле рыбопродукцией. Несмотря на то, что компания стала клиентом Сбербанка России лишь в марте 2008 г., ей удалось занять призовое место, обогнав конкурентов. И это самый молодой победитель среди всех номинантов. Призовая категория "За стабильный бизнес" позволит ему обслуживаться в Сбербанке России по льготным тарифам.

По окончании торжественной церемонии все призеры искренне признались, что приятно почувствовать себя "Звездами бизнеса". Евгений КОНДРАШКИН, генеральный директор ЗАО "Фартоп", в частности, заметил: "Мы намерены и впредь плодотворно сотрудничать со Сберегательным банком. Годы совместной работы доказали, что этот банк всегда готов подставить плечо в трудной ситуации, подсказать наиболее выгодное решение финансовых задач".