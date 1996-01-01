В своем интервью Андерс ОСЛУНД, старший научный сотрудник Института Международных Экономик, профессор Джорджтаунского Университета, в прошлом - экономический советник Правительств России, Украины и Кыргызстана, рассказал о том, что стало причиной начала мирового кризиса, сколько он продлится и что будет, когда кризис кончится. Несколько вопросов были посвящены ситуации в России. Интервью было размещено на сайте Washington ProFile.

- Изначально в России говорили, что она останется островком стабильности в бушующем океане кризиса, ныне признается, что кризис до нее все-таки дошел. Можно ли оценить, насколько пострадала Россия по сравнению с другими странами?

- Я уверен, что Россия пострадает больше, чем другие государства. Ее главная проблема - недиверсифицированная экономика. Две трети российского экспорта в этом году пришлось на нефть и газ, еще 20% пришлось на металлы. Легко предположить, что в следующем году объемы российского экспорта сократятся примерно на 40%. Кроме того, в российский бюджет заложено, что цена нефти не должна быть ниже $70 за баррель. Сейчас мы можем предполагать, что в 2009 году нефть может стоить порядка $40 - точно сказать это невозможно. Мы видим, что Россия быстро сокращает производство металлов, падают объемы строительства, объемы выпуска автомобилей - потому что для того, чтобы купить машину, в основном, ныне требуются кредиты, а кредит становится все менее доступным. В условиях кризиса, опора на экспорт сырья крайне опасна.

Среди остальных стран БРИК - Бразилии, Индии и Китая - Россия, очевидно, страдает больше всех. В октябре 2008 года ее промышленное производство выросло только на 1,6%. Это серьезный сбой. Авторы многих прогнозов утверждают, что в будущем году Россия сохранит темпы экономического роста в размере 3%. Мне лично кажется, что никакого роста не будет, а будет спад, но пока об этом еще слишком рано говорить.

- Руководители России ныне действуют на двух направлениях: они вливают деньги в экономику и предлагают реформировать мировую финансовую систему. Насколько эффективны их действия?

- Совершенно правильно, что сейчас надо рекапитализировать банки, повысить ликвидность экономики. Но в то же время, в течение сентября-октября 2008 года, цены на промышленную продукцию снизились на 12% - это гигантский спад цен. Очень сложно бороться с дефляцией с помощью вливания денег, потому что мы не знаем заранее, как отреагируют цены. Здесь проблемы огромные.

Кроме того, в России есть "красные списки", которые очень вредны для экономики. Когда вы говорите с бизнесменами из России, они часто подчеркивают, что они входят в один "красный список", но не входят в другой. Власти сперва решили помогать трем государственным банкам, потом расширили их перечень до двухсот. Из-за наличия таких списков клиенты убегают из банков, которые не получают государственной помощи. То есть вместо стабилизации идет дестабилизация. Причиной этого является политика: государство помогает или большим банкам, или банкам, которые близки к власти, но не помогает малым банкам и тем, кто стоит дальше от Кремля.

Одна из главных слабостей российской финансовой системы заключается в глубоком вовлечении государства в банковскую сферу. То же самое касается и валютного курса. Плавающий курс в таких условиях необходим. Стабильность курса рубля невозможно обеспечить, когда цены на сырье падают.

Что касается международной арены, то у России там достаточно мало влияния. Финансовые вопросы решает уже даже не "Большая Семерка", а "Большая Двадцатка". И, по-моему, Россия здесь действует весьма ответственно.