Корпоративным клиентам - скидки от Русь-Банка

Русь-Банк предлагает специальные тарифы на обслуживание вновь открываемых счетов по 24 февраля 2009 г. Непосредственное открытие счета в валюте РФ и иностранной валюте, включая сопутствующее оформление документов, осуществляется в период действия акции бесплатно. Тарифы на обслуживание счетов для них останутся неизменными до 24 февраля 2009 г. даже в случае принятия Русь-Банком решения об изменении базовых или региональных тарифов.