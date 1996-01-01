"Агропромкредиту" присвоили рейтинг кредитоспособности

Рейтинговое агентство "AK&M" присвоило ООО КБ "Агропромкредит" рейтинг кредитоспособности по национальной шкале "В++" со стабильными перспективами. В соответствии с заключением РА АК&М рейтинг "В++" означает, что банк "Агропромкредит" относится к классу заемщиков с удовлетворительным уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части незначительна.