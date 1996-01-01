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О повышении зарплаты пока можно забыть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Из-за сложившейся в стране непростой экономической ситуации две трети российских предприятий и организаций, как показал проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru опрос, в ближайшее время не планируют повышения или индексации заработной платы.

Менеджеры по персоналу, ответившие на поставленный вопрос отрицательно (66%), сообщают, что "о повышении зарплаты в этом году можно забыть". По их словам, сейчас важнее "сохранить штат сотрудников, никого не увольнять". Другие и вовсе отмечают, что в их организациях "планируется сокращение зарплаты".

Повышение либо индексация заработной платы ожидается в ближайшее время лишь в 14% компаний: "Индексация зарплаты у нас происходит в обязательном порядке один раз в год". Однако и здесь некоторые менеджеры по персоналу уточняют, что, хотя "индексация заработной платы в бюджет заложена", руководство в любой момент готово ее отменить "в случае резкого ухудшения финансового состояния в стране и мире, в целях экономии средств". В большинстве компаний в последний раз повышение заработной платы производилось в минувшие полгода или год (в 37% организаций - менее чем полгода назад, в 35% - полгода-год назад).

Результаты аналогичного опроса, проведенного среди 2 500 работающих сограждан, по большей части совпадают с цифрами, названными представителями компаний. Треть участников опроса (32%) получила повышение оклада в последние полгода, еще 31% - в последние полгода-год. Однако повышением довольны далеко не все: "Это было незаметное повышение: в сумме зарплата осталась прежней".

О том, что в последний раз их зарплата повышалась год-два назад, сообщают 16% россиян, имеющих постоянную работу. 5% респондентов получали повышение оклада более чем два года назад: "И пока что новое повышение, по-видимому, не предвидится". 16% опрошенных признаются, что не помнят, когда их заработная плата повышалась или индексировалась в последний раз: "Честное слово, не помню. Но потихоньку повышается все время". Есть среди них и те, кому в связи с кризисом зарплату, наоборот, понизили или собираются это сделать: "Понижают на 15% с января".

Стоит отметить, что за последние полгода чаще остальных получали повышение зарплаты респонденты с ежемесячным окладом 15-25 тыс. руб. (35%), а за последние полгода-год - опрошенные с доходом более 45 тыс. руб. в месяц (36%).

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