Представители банковского сообщества, собравшиеся за "круглым столом", рекомендуют запастись терпением и не поддаваться панике

Финансовая ситуация, которая второй раз за последние 10 лет окутывает Россию завесой непредсказуемости, в очередной раз заставляет нас задуматься над важными вопросами экономической и информационной безопасности.

Одно неосторожное слово, намек или прямые рейдерские атаки через SMS-сообщения вкладчикам могут за день снести любой коммерческий банк, с какой долей государственного капитала он бы ни был.

Понимание актуальности данной проблемы и необходимость выработки совместных рекомендаций собрали за круглым столом представителей кредитных организаций Приморского края, а также местных филиалов московских и других региональных банков. В обсуждении острых финансовых вопросов приняли участие банк Агропромкредит, Альфа-Банк, НБ "ТРАСТ", МДМ-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Банк "Кедр", Востоккредитбанк, Восточный экспресс банк, Камчатпрофитбанк, Примтеркомбанк, Роял Кредит Банк.

Участники круглого стола не скрывали, что почти каждый день получают звонки от своих клиентов, лейтмотивом которых является вопрос: "Ваш банк не обанкротился?" Все собравшиеся единогласно заверяют наших читателей, что ситуация в банковском секторе Приморья под контролем, каждый из банков выработал собственную стратегию разрешения сложных ситуаций и продолжает работать в прежнем режиме. Бороться за клиента и предоставлять ему качественные услуги по-прежнему остается главной миссией каждого из коммерческих банков.

Ведущий экономист отдела ресурсов Приморского филиала ОАО "Россельхозбанк" Ирина ЛЕБЕДЕВА обратила внимание на недобросовестную конкуренцию банкиров, которая может оказать негативное влияние в первую очередь на клиентов:

- Необходимо оставлять право выбора банковских продуктов за клиентом. Россельхозбанк, например, расширил сферы для кредитования, в перечне наших услуг клиенты найдут все: от переводов до подключения к системе Банк-Клиент. Мы все должны сегодня отчетливо себе представлять, что находимся в одной лодке, и, как это утверждение ни противоречит взаимоотношениям в рыночной ситуации, чаще чувствовать себя партнерами, чем конкурентами. Чтобы выстоять, мы должны поддерживать друг друга.

Ксения ПЛЕТЦЕР, управляющая Приморским филиалом Восточного экспресс банка:

- Многие волнения клиентов банковского сектора беспочвенны, и я полагаю, что СМИ не стоит излишне подогревать ситуацию. Падание индекса Доу Джонса не должно повергать пенсионеров Приморья в шок и побуждать их забирать накопления из банков. Гарантии государства по вкладам физических лиц сегодня составляют 700 тыс. руб., поэтому, чтобы ни случилось, государство в течение двух недель вернет вкладчику деньги.

Алексей КУРАШКИН, управляющий филиалом НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г. Владивостоке:

- Анализ, проведенный социологической службой "Ромир" по заказу Национального банка "ТРАСТ", к сожалению, подтвердил факт, что о существовании системы страхования вкладов, покрывающей вклады размером до 700 тыс. руб., осведомлены 56,3% опрошенных, не знают о ней 42,3%.

Ксения Плетцер:

- По нашим данным, информацией о страховании вкладов владеют практически все наши вкладчики. Мы, со своей стороны, стараемся донести информацию о страховании всеми доступными способами - с помощью консультантов информационной службы, статей в СМИ и так далее. Тем более что у нас есть опыт в выплатах вкладов гражданам. Мы принимали участие в выплатах страхового возмещения по аккредитации Агентства Страхования вкладов (МАБЭС "Сахалин-Вест"), и уверяю вас, все предусмотренные законом выплаты действительно производятся в полном объеме и в установленные законом сроки. Порядок действий не только регламентирован, но и проработан детально. Поводов для беспокойства у вкладчиков нет. Кроме того, не являются и голословными утверждениями гарантии государства о поддержке банковской системы. Так, Восточный экспресс банк как региональная кредитно-финансовая организация получил по линии Центробанка займ в размере 1 млрд руб. на 1 мес. Это, так сказать, был "пробный шар" нашего банка, мы подали заявку, и средства действительно пришли.

Алексей Курашкин:

- Со своей стороны, также могу подтвердить, что нашему НБ "ТРАСТ" открыты кредитные линии в госбанках. Мы, разумеется, не являемся региональным или государственным банком, но данный факт свидетельствует, что поддержка поступает не только в банки с превалирующим участием государства.

Сергей БЕНЕНОВ, директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе Дальневосточного филиала Альфа-Банка:

- Нельзя сказать и о том, что сложилось определенное табу на кредитование определенных отраслей. Альфабанк никогда не заявлял, что кредитует всех подряд. Сложившаяся ситуация и оценки наших аналитиков в который раз подтверждают, что рискованной для кредитования является строительная отрасль, на втором месте находится разве что авиаиндустрия. Но не надо забывать, что Дальний Восток - самобытный регион, и в экономическом плане в том числе. Мы во многом не почувствовали настоящего кризиса именно потому, что в Приморье практически нет промышленности. Кто-то ходит в море, занимается автомобильным бизнесом, отправляет лес на экспорт, т.е. продает и покупает, не занимаясь производством. И когда мы говорим, что "предвоенной ситуации" нет, то москвичи уже сигнализируют нам о том, что уже давно прячутся в окопах от финансовой "бомбежки".

Анатолий СМИРНОВ, заместитель управляющего Владивостокским филиалом Промсвязьбанка:

- Вполне оправданные вопросы по кредитованию могут возникнуть в отношении лесной промышленности. Если предприятие занимается лишь "круглым лесом" и сосредоточено на вывозе сырья, то риски неминуемы, т.к. этот бизнес напрямую связан с таможенными платежами, размер которых варьируется в сторону роста. В целом же банки настроены кредитовать те предприятия, которые имеют собственную лесоперерабатывающую базу и надежный рынок сбыта.

Алексей Курашкин:

- Сегодня сложно говорить о том, какая из отраслей может являться более проблемной или рискованной. К тем же рыбакам тоже могут возникнуть многочисленные вопросы: освоят ли они квоту, получат ли разрешение на вылов рыбы в будущем, насколько надежны их суда? Подобные риски есть у каждой отрасли, не говоря уже о торговле продуктами питания, т.к. именно продукция на складах является залогом, срок годности которой строго оговорен, и это тоже риски. И поэтому мы не можем заявить, нет, мы не кредитуем то или иное направление вообще. Каждый из нас может иметь серьезные вопросы к отдельным заемщикам, физическим лицам или предприятиям, но к отдельной отрасли такое отношение не имеет никакой привязки.

становкой вопроса, что банки сегодня выбирают клиентов. Так можно было бы говорить, если бы в России существовало лишь 3-4 кредитные организации, а только в Приморье нас около 50. Сегодня банки по-прежнему конкурируют, завоевывают клиента.

Сергей Бененов:

- Всем надо запастись терпением и выдержкой и не поддаваться панике. Прогнозы сегодня самое неблагодарное занятие. Даже государство не может заглянуть в будущее на столь долгое время, поэтому беззалоговые кредиты большинство банков получает на сроки от 1-3, максимум, 6 месяцев. Короткие деньги - короткая ликвидность. Это говорит о том, что банки должны беречь своих клиентов. Все мы понимаем, что, выдавая кредит, в первую очередь занимаем деньги у наших вкладчиков, на страже которых стоит банк.

Светлана МОТОРЫКИНА, заместитель директора по розничному бизнесу Приморского филиала Росбанка:

- Люди, несомненно, нервничают. После известных всем событий с Далькомбанком зарплатные клиенты многих банков буквально в день получения зарплаты снимают все деньги со счетов, тогда как в обычной ситуации люди оставляют на картах 50% от заработной платы. В то время как сегодня нет необходимости обналичивать средства с карты полностью. Банки долгое время приучали супермаркеты и сервисные точки пользоваться терминалами. Собственно работники банков и были первыми клиентами данных магазинов и исподволь, выступая в роле клиентов, учили персонал. Кроме того, все операции у всех банков проходят без комиссии, т.е. покупатель не переплачивает за покупку.

Беспочвенная паника, конечно, будоражит людей. Как только в октябре прошла информация, что банки замораживают программы кредитования, заемщики буквально атаковали наш банк с запросами на выдачу кредитов. В ноябре наблюдалось затишье, т.к. в СМИ появилась информация о возможности повышения кредитных ставок по ранее выданным кредитам или досрочного погашения долга.

Игорь АНДРЕЙКИН, начальник отдела маркетинга ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк":

- Потребовать у добросовестного заемщика досрочно возвратить кредит единовременно банк просто так не имеет право. Следствием необоснованных требований станет судебная процедура. На такой шаг банк может пойти в случае, если клиенты ему больше никогда не потребуются и он ставит крест на своей деятельности.

Анатолий Смирнов:

- Волнения ипотечных заемщиков о том, что квартиры или дома, приобретенные в кредит, банк сочтет недостаточным залогом, также не обоснованы. Все мы понимаем, что в ближайшее время цены на жилье будут падать, но снизится стоимость и других залогов, в том числе у представителей бизнеса. И как в этом случае поступить банку - потребовать возврата якобы менее обеспеченного кредита или повышать процентную ставку добросовестным заемщикам? Конечно же, нет! Если клиент расплачивается в срок, то и у банка проблем не предвидится. Банк меньше всего настроен на то, чтобы реализовать залог, который поступает от заемщика. Банку интересно вернуть заемные ресурсы.

Алексей Курашкин:

- Любой банк всегда настроен выдать займ, вернуть его и получить проценты, а не заниматься реализацией залога. Это очень сложная и неблагодарная процедура, во многом не выгодная банку.

Светлана Моторыкина:

- Работа с заемщиками проходит в прежнем режиме. Росбанк накопил большой массив кредитных историй, в их числе данные по ОВК, и мы в основном полагаемся на собственную информацию. Я думаю, со мной согласятся мои коллеги, что и на сегодняшний момент сотрудничество с Бюро кредитных историй (БКИ) еще не имеет должного эффекта. Росбанк уже больше года сотрудничает с НБКИ, но, к сожалению, получает лишь 30-35% ответов по кредитующимся клиентам. Это говорит о том, что не многие приморские банки сотрудничают с данным агентством. Хотя запросы посылаем именно по тем заемщикам, история или информация о которых не вызывает сомнения у наших специалистов. Данные о недобросовестном плательщике перепроверять нет смысла, испорченная репутация в нашем банке достаточный повод усомниться в платежеспособности.

Ксения Плетцер:

- Не соглашусь с коллегой в части неэффективности сотрудничества с БКИ. Просто нужно понимать, что бюро специализируются на своих территориях. Так, по дальневосточным и сибирским заемщикам мы обращаемся к дальневосточному лидеру - ООО "Восточное бюро кредитных историй". Оно занимает 1-е место по величине накопленной базы кредитных историй по ДФО и СФО и 6-е место в России. Для получения информации о заемщиках, проживающих на европейской части России, мы обращаемся к ОАО "Национальное бюро кредитных историй", поскольку данное бюро является одним из лидеров в западных регионах. В настоящее время БКИ, если говорить в масштабах страны, накопили информацию о более половине кредитоспособного населения России (около 40 млн заемщиков) - цифра значительная. Мы планируем продолжать сотрудничество с этими организациями.

Наталья КУЗЬМИНА, директор филиала "Муниципальный Камчатпрофитбанк" во Владивостоке:

- Всем понятно, что основная работа с потенциальными заемщиками идет через службы безопасности банков. Сотрудники соответствующих подразделений многих банков Владивостока обмениваются информацией, консультируются в отношении проблемных заемщиков. Любой банк готов выдавать кредиты, если заемщик добросовестный. Партнерские отношения в данном плане между банками позволяют не допустить ситуации, когда недобросовестные заемщики заведомо пытаются набрать кредитов в разных банках с целью невозврата.

Мария ГОРОХОВА, начальник отдела по маркетингу и рекламе ООО "Примтеркомбанк":

- В сложившейся ситуации непрофессиональным шагом может быть любой совет клиенту банка брать кредит или нет, хранить ли ему деньги в какой-то определенной наличной валюте и бегать в банк, обменивая ее в ту или иную сторону, а то и вовсе закрыть имеющийся счет. Самый разумный совет, на мой взгляд, не делать резких движений. Банки универсализируют вклады, чтобы во многом оградить клиентов от лишних трат, пробудить в их поступках логику. Примтеркомбанк, к примеру, расширил свою линейку депозитов мультивалютным предложением, с помощью которого клиент сможет конвертировать свои финансы с рублевого в долларовый или евроэквивалент. Такой шаг продиктован и тем, что в последнее время вкладчики закрывают рублевые счета и приобретают наличные доллары. В смысле накопления это может оказаться бесперспективным поступком. Мультивалютные депозиты должны стать гарантией стабильного дохода для вкладчиков.

Игорь Андрейкин:

- В декабре и Роял Кредит банк запускает подобную услугу. Хранить деньги в наличной форме более чем невыгодно.

Ирина КОСАЧ, управляющая Владивостокским филиалом МДМ-банка:

- Мы также заметили, что осенью жители Приморья стали активно обменивать валюту. МДМ-Банк предлагает 11 валют различных государств; мы стараемся, чтобы наши клиенты не испытывали трудностей с конвертацией. Сегодня ситуация на банковском рынке сложная, но не взрывоопасная.

Редакция, же, посоветовала представителям банков быть, по возможности, более открытыми, оперативно реагировать на вопросы, чтобы максимально быстро решать все возникающие проблемы. Ведь, что ни говори, а большинство слухов рождаются как раз на фоне отсутствия информации от первоисточника. Понятно, что журналисты должны быть в своих комментариях более взвешены и аккуратны. На дворе кризис и любое слово может создать кучу проблем, даже если журналист и не желал этого. Слово "ответственность" и стало неформальным лозунгом "круглого стола".