Финансовый кризис обострил вопрос проблемной задолженности физических лиц

Работодатели, "сократившие" сотрудников по собственному желанию, вскоре станут прямыми виновниками банковских невыплат. Кризис ликвидности и новые "подарки" в виде безработных заемщиков вполне могут заставить банки все чаще обращаться к аутсорсинговым компаниям, т.е. коллекторским бюро или напрямую в Службу судебных приставов.

Реноме дороже денег

Коллекторский бизнес в России появился около трех лет назад. На Дальнем Востоке ситуация пока мало отличается от общероссийской. Услуги коллекторов больше всего востребованы в сфере потребительских кредитов - именно в этом сегменте самый высокий процент "плохих долгов". Вполне возможно, что финансовый кризис выведет на авансцену и возвраты коллекторами зависших долгов по ипотеке и автокредитам.

На Дальнем Востоке возвратом банковских кредитов занимается ООО "Первое коллекторское агентство", которое также является дочерней структурой Восточного экспресс банка. Услугами агентства пользуются как в Приморье, так и в Хабаровском крае, Амурской области. Коллекторское агентство "НП-Профи" проявляет активность в Магаданской области. На рынке Приморья долгое время были востребованы услуги ООО "Коллекторское агентство "Арбитр", которое также являлось дочерней структурой одной из кредитных организаций края. Активно по долгам работает коллекторское агентство "ГРЭВИС".

Тенденция банков по созданию под своим крылом коллекторских агентств, так же, как и Бюро кредитных историй, лишний раз говорит о том, что "помахать ручкой" долгу они не намерены. Другой вопрос, что коллекторские агентства практически всегда находятся друг с другом в острой конкуренции и редко идут на взаимодействие. Так же, как и службы безопасности банков, только в самом крайнем случае идут на сотрудничество с коллекторами, опасаясь при этом потерять свое реноме. Именно по этой причине практически невозможно сказать, какая доля проблемных банковских долгов находится в производстве у коллекторов. "Службисты" уверяют, что могут разобраться и сами, а коллекторы в свою очередь не отрицают, что все же работают с банковскими должниками.

Екатерина СИДОРОВА, заместитель директора отдела по работе с проблемной задолженностью Приморского филиала ООО "Кредитное агентство": "В истории нашей компании был период сотрудничества с коллекторским агентством, сейчас его услугами не пользуемся. У нас организована собственная служба безопасности, в которую входит и отдел по работе с проблемной задолженностью. Как только у заемщика возникает просроченный платеж, к работе приступают специалисты по досудебной работе с долгами. Профессиональные коллекторы вполне могут быть привлечены, если ситуация с выплатой ухудшится в значительной степени".

По информации "ЗР", если юристы банка выносят решение о том, что вероятность взыскания долга с клиента менее 50%, то банк, как правило, вместе с пулом других просроченных кредитов передает его коллекторскому агентству. Но "овчинка" будет стоить выделки, а значит, коллекторы должны получить за свою работу не менее 25% от долга.

Ситуацию подогревает и юридическая неопределенность проблемы. Александр ИВАШКИН, председатель НП "Лига кредитных брокеров" заметил следующее: "Многие эксперты полагают, что пора принимать закон о коллекторской деятельности и потребительском кредитовании, чтобы взыскание просрочки происходило в цивилизованных рамках. Некорректное поведение некоторых коллекторов стало предметом осуждения со стороны общества, а их методы регулируются, скорее, статей 163 УК РФ - вымогательство. Мне нередко жалуются на брокерские компании, но особенно часто по телефону "горячей линии" Лиги жалуются на коллекторов. Информация о том, что коллекторы звонят ночью, запугивают, требуют, чтобы долг сына вернула мать и т.п., появляется все чаще и чаще".

В то же время, по мнению директора по развитию ООО "КА "ГРЭВИС" Романа ЯКОВЛЕВА, "звонки по ночам" - это стереотип. Есть действующее законодательство, где четко прописано время, когда можно беспокоить людей, а когда нет. Что касается вечернего времени, то это 23 часа. Коллекторские агентства, которые дорожат своей репутацией, действуют исключительно в рамках закона, не переходя черту.

Мой адрес не дом и не улица

Все наши собеседники без исключения рассказали о банальной истине: больше всего времени уходит на поиск должника, чем на переговоры с ним. Роман Яковлев объясняет подобную сложность в том числе сроком образования задолженности, которая на момент передачи в работу коллекторов от банка составляет более года. В то же время самое действенное "орудие", которое находится в руках у коллекторов, - это возможность убирать часть пени и штрафов в разумных пределах, а также непосредственное желание самого должника выпутаться из сложной ситуации.

По словам Екатерины Сидоровой, некоторые должники сразу отказываются платить и желают судиться. Им, как правило, идут навстречу, передавая дело юристам.

Наталья СЕРЕГИНА, ведущий специалист отдела инкассации проблемной задолженности Хабаровского филиала ООО "Первое коллекторское бюро", делится своими наблюдениями относительно банковских должников: "В большинстве случаев договориться о сотрудничестве с должником получается по телефону, иногда требуется личная встреча, которая происходит в офисе либо при выезде к должнику домой или на работу, конечно же по предварительной договорённости". По ее мнению, какой бы ни оказалась кредитная история того или иного человека, это еще не приговор.