Девальвация рубля ускорится в первом полугодии 2009 года, говорится в макроэкономическом прогнозе Merrill Lynch. Однако уже со второй половины года эксперты банка ожидают падения курса доллара и укрепления рубля, которое продолжится и в 2010 году. Российская экономика при ценах на нефть 47 долл. за баррель может вырасти в 2009 году на 3,7%. Если цены упадут до 30 долл., экономику ожидает спад, а резервы денежных властей будут исчерпаны в 2010 году. Тем не менее если правительство проявит себя как эффективный управляющий, у России есть шанс пройти через кризис с наименьшими потерями.

В зоне евро и на некоторых развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки разворачивается полномасштабная рецессия. "Правительства России и стран Персидского залива хотят и могут ограничить экономический спад", - говорится в отчете Merrill Lynch "О прогнозе на 2009 год". В таких условиях банк вынужден снизить свой прогноз по ценам на нефть на 2009 год до 50 долл. за баррель. Равновесная цена нефти (необходимая для поддержания добычи нефти на текущем уровне в течение десяти лет) составляет 80-90 долл. за баррель, напоминает директор парижского института CEMI-EHESS Жак Сапир. "Не было объективных факторов для подорожания нефти до 145 долл. за баррель весной и падения до нынешних 50 долл. - это чистая спекуляция", - говорит Жак Сапир. Тем не менее из-за снижения спроса в странах - потребителях нефти большинство экспертов согласны с Merrill Lynch: в 2009 году нефть будет стоить около 50 долл. за баррель.

Merrill Lynch рассматривает и более радикальный прогноз, который представляется экспертам маловероятным, - падение нефти до 30 долл. за баррель. Такой сценарий рассматривают и в Минэкономразвития, однако, официально в правительство вносить не собираются, также считая его малореальным. Падение цены на нефть до 30 долл. за баррель возможно лишь при более сильном, чем прогнозируется, ослаблении китайской экономики. В этом случае, по словам главного экономиста Merrill Lynch Юлии Цепляевой, золотовалютные резервы России будут полностью израсходованы к 2010 году.

При цене на нефть марки Urals 47 долл. за баррель Merrill Lynch рассматривает два сценария. В оптимистичном варианте ВВП России в 2009 году вырастет на 3,7%, в пессимистичном - лишь на 0,1%. Оптимистичный сценарий роста экономики близок к оценке Минэкономразвития и Всемирного банка - 3,5%. Напомним, что бюджет страны на 2009 год сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть 95 долл. за баррель и сбалансирован при цене 70 долл. за баррель.

Девальвация рубля рассматривается экономистами при обоих сценариях. За полгода он упадет до 32,68 руб. за доллар и до 36,6 руб. за евро. Если же стоимость нефти упадет до 30 долл. за баррель, доллар будет стоить 42 руб. "Резервы тают, так происходить дальше не может. Все желающие конвертировать сбережения из рублей в валюту сделают это сейчас, а не отложат на вторую половину 2009 года, - пояснила РБК daily главный экономист Merrill Lynch в России Юлия Цепляева. - На этом основывается наше ожидание серьезного оттока капитала в ближайшие месяцы и, следовательно, большей девальвации". Девальвация рубля вызывает рост недоверия к национальной валюте, поэтому валютизация банковской системы будет расти.

По данным Merrill Lynch, из 250 млрд долл. депозитов в российских банках в августе только 13% были размещены в долларах, а по итогам октября - уже 20%. Юлия Цепляева ожидает притока на валютные депозиты 100 млрд долл.: население вслед за банкирами будет перекладываться в американскую валюту. Всемирный банк также убежден, что резкой девальвации рубля не будет. Об этом в очередной раз вчера заверил и премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан: "У нас большой объем золотовалютного резерва, который дает возможность пройти сложные моменты мягко и избежать резких колебаний".

Cо второй половины 2009 года Merrill Lynch ожидает девальвацию американской валюты и начало укрепления рубля, которое продолжится в 2010 году: в конце первого полугодия доллар будет стоить 27,97 руб., евро - 36,92 руб. "Кризис - своеобразный тест для команды Путина, прекрасно проявившей себя при высоких ценах на нефть, - резюмирует г-жа Цепляева. - Сейчас они должны показать себя хорошими антикризисными управляющими: важно, чтобы ресурсы были использованы эффективно".