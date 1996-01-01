Центробанк опубликовал данные по средним ставкам по кредитам нефинансовому сектору и депозитам населения. За два кризисных месяца (сентябрь-октябрь) средние ставки по рублевым кредитам банков корпоративным клиентам на срок до года выросли на 2,4 процентного пункта и достигли 14,3% годовых. Последний раз похожие ставки (15,8% годовых) были в апреле 2003 г.

Ставки выросли из-за стоимости рублевых ресурсов для банков в сочетании с ростом ставки рефинансирования, говорит первый зампред правления Оргрэсбанка Игорь БУЛАНЦЕВ. 14,3% - это, наверное, нижняя граница ставок, полагает управляющий директор департамента операций на рынке капитала Банка Москвы Денис ГАЕВСКИЙ. Стоимость кредитов корпоративным клиентам росла и из-за повышения ставок по депозитам населения, пишут "Ведомости". Средние ставки по рублевым депозитам до года (без Сбербанка и депозитов до востребования) выросли за сентябрь - октябрь на 1,5 процентного пункта до 9,2% годовых. Последний раз аналогичные ставки (9,1% годовых) наблюдались в июне 2005 г.