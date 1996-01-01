Газпромбанк оказал поддержку 5 банкам на 100 млрд руб.

Газпромбанк с начала кризиса оказал финансовую поддержку пяти российским банкам, оказавшимся в трудном положении, на общую сумму 100 млрд руб., сообщил журналистам зампред Газпромбанка Александр СОБОЛЬ в кулуарах "Дня банкира-2008".По его словам, из них более 50 млрд руб. составила поддержка банку "КИТ Финанс".