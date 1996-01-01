Банк "Авангард" первым повысил проценты по действующим кредиткам

Банк "Авангард" с 1 декабря повышает ставку по действующим рублевым кредитным картам с 12% до 17% годовых. Банк объясняет эту меру ростом стоимости привлекаемых ресурсов и повышением ставки рефинансирования ЦБ. При этом беспроцентный период сроком до 50 дней сохраняется. Для карт в иностранной валюте сохраняются ставка 12% годовых и все остальные действующие тарифы.