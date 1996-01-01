ING снизил прогноз по цене на драгоценные и цветные металлы

ING Groep снизил прогноз по цене на золото и металлы платиновой группы на 2009 год, сообщило агентство Bloomberg. Прогноз по цене на золото снижен до $750 с $925 за тройскую унцию. Пересмотрен в сторону понижения прогноз по цене серебра, платины, палладия и родия.

ING ожидает, что из-за финансового кризиса и замедления экономического роста ниже, чем прогнозировалось ранее, окажется цена не только драгоценных, но и цветных металлов. В частности, прогноз по меди снижен с $3,1 за фунт до $1,7 за фунт. Эксперты ING также снизили прогноз цены на энергетический уголь на 2009 г. с $125 до $97 за тонну.