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Приморские "голубые фишки" дошли до "дна", однако снижение стоимости акций не имеет фундаментальных причин
Мировые фондовые колебания затронули и ценные бумаги приморских компаний. Так, акции Дальсвязи снизились с $5 до 60 центов, то есть на 88%, таким образом, капитализация компании на сегодняшний день равна $83,4 млн.
Снижение стоимости акции ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) за год составило 78% (с $1,35 до 30 центов). При этом на данный момент его капитализация составляет $575,3 млн. Акции ОАО "Находкинская БАМР" (БАМР) опустились в цене с $70 до $20, то есть на 72%.
Стоит ли перед региональными компаниями проблема реальной недооценки акций, "ЗР" поинтересовался у наших постоянных экспертов.
"Дальсвязи" дали 770% вперед
По оценкам аналитиков "Тройки Диалог" потенциал роста акций "Дальсвязи" до справедливой цены составляет 770%. Причем уникальность инвестиций в эти бумаги заключается в том, что, купив акции по текущим ценам, можно на одних лишь дивидендах заработать предположительно около 20% годовых в рублях помимо роста курсовой стоимости бумаг.
"По моим прогнозам на 2009 г., - замечает Иван ПОПОВ, руководитель офиса компании "Тройка Диалог" во Владивостоке, - соотношение стоимости компании к ее прибыли составит около 1,5. То есть компания окупает себя по прибыли за 1,5 года. Такие показатели встречаются крайне редко. Плюс у компании нет больших рисков, связанных с возможным снижением цен на нефть, она от них напрямую не зависит. Поэтому при текущих уровнях акции "Дальсвязи" очень сильно недооценены, и в горизонте инвестирования 1-2 года я рекомендую их покупать".
По мнению Ивана НАГИБИНА, генерального директора ООО "Финам-Владивосток", столь существенное снижение стоимости акций не имеет фундаментальных причин: негативный тренд стал исключительно следствием упаднических настроений иностранных игроков из-за внешних факторов и падения рынка. "По нашим оценкам, "Дальсвязь" - это эффективный региональный игрок, играющий доминирующую роль в регулируемых услугах и имеющий очень сильные позиции в конкурентных сегментах. Текущая рыночная ситуация выглядит невероятно благоприятной с точки зрения фундаментальной стоимости акций компании: потенциал роста на ближайшие 12 месяцев для обыкновенных акций составляет 113%, а для привилегированных - 291%", - констатирует Иван Нагибин.
ДВМП зависит от перевозки комплектующих
В отношении перспектив бумаг ДВМП у экспертов сложилось двоякое мнение. С точки зрения Ивана Попова, потенциал их роста составляет 360%. "В то же время основным риском снижения финансовых показателей этой транспортной компании является уменьшение спроса на перевозки комплектующих для крупно- и мелкоузловой сборки автомобилей. Поскольку спрос на последние активно падает. Также аналитики "Тройки Диалог" предполагают, что снижение спроса на транспортировку насыпных грузов (уголь, железную руду), нефти и нефтепродуктов также скажется на прибыли ДВМП в 2009 г. Однако в долгосрочной перспективе бизнес компании по-прежнему интересен, поэтому акции ДВМП я также рекомендую покупать".
Иван Нагибин, в свою очередь, полагает, что развитие транспортного сектора с учетом текущей конъюнктуры финансового сектора и дестабилизации кредитных рынков содержит в себе высокую степень неопределенности. Кроме того, транспортные компании финансируют собственное развитие преимущественно за счет заемных средств, а доступ к долговым источникам финансирования останется ограниченным. "Такое положение заключает в себе риски снижения финансовой устойчивости и сокращение темпов роста, поэтому в текущих рыночных условиях мы рекомендуем инвесторам держаться в стороне от инвестиций в ДМВП, - замечает руководитель Владивостокского офиса компании "Финам".
БАМРу выгодно ослабление рубля
Потенциал роста цен акций БАМР, по оценке Ивана Попова, составляет 380%. А в дальнейшем будет выгодно ослабление рубля и снижение цен на топливо при стабильном спросе на рыбу. Компания генерирует значительные денежные потоки, долгов не имеет. Кроме того, по итогам 2007 г. и первого полугодия 2008 г. НБАМР направила на выплату дивидендов 60% чистой прибыли, в то время когда по итогам второго полугодия дивидендная доходность ее акций должна составить более 30% годовых.
Интересно, что в октябре по некоторым бумагам российских предприятий наметилась любопытная тенденция по выкупу компаниями собственных акций. Соответствующие заявления сделали акционеры "Норникеля", "ЛУКОЙЛа", "Полюс золота", "Северстали", "Вимм-Билль-Данна", "Аэрофлота". Вполне возможно, что на такой шаг пойдут и приморские компании.
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