Правительство скоро объявит о новых мерах по поддержке экономики

Правительство РФ в ближайшее время объявит о новых мерах по поддержке российской экономики, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей КУДРИН. "В ближайшее время вы услышите о дополнительных мерах, которые примет правительство для стабилизации ситуации в отраслях, в субъектах РФ, в социальной сфере", - сказал он.

Министр сообщил, пишут интернет-изданий, что правительство планирует также оказать поддержку программе занятости населения. Минфин ведет мониторинг представленных к увольнению и уволенных граждан, сказал он. В данной ситуации, по мнению министра, актуально уделить внимание программам переобучения, повышения квалификации работников.

"Правительство готово это оплачивать", - сказал А. Кудрин. Он напомнил, что к концу следующей недели завершится серия совещаний, которые проводятся под председательством первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА с представителями крупных отраслей. "Анализ идет, в конце следующей недели мы дадим более полную картину", - сказал А. Кудрин."