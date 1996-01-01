Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнесмен Михаил Прохоров назвал шесть экономических мифов, от которых надо избавиться
Президент группы "ОНЭКСИМ" Михаил ПРОХОРОВ считает, что психология старой экономики умерла и ей на смену приходит психология нового рынка. По его мнению, нет ничего плохого во временной национализации до момента восстановления рынков и начала нового этапа приватизации.
Прохоров полагает также, что нельзя одновременно сохранить золотовалютные резервы и крепкую национальную валюту, и придется делать выбор. Свой взгляд на экономическую ситуацию Прохоров изложил в статье "Психология момента - матрица перезагружается", которую опубликовали газета "Ведомости" и РИА "Новости". Главная задача текущего момента - это создание новой системы доверия - как в мировой экономике, так и в отдельно взятой стране, пишет Прохоров.
По его мнению, беспрецедентные меры правительства не дают ожидаемого результата (рост фондового рынка никого не должен вводить в заблуждение), так как не учитывают психологической реакции бизнеса на текущие проблемы. "Преодолеть этот разрыв критически важно, иначе будет как всегда: верим в твердый рубль и тут же бежим покупать доллары", - пишет Прохоров.
По его мнению, надо избавиться от иллюзий, определить правила, поставить ключевые цели и их профессионально реализовать.
Прохоров выделяет шесть мифов, от которых, по его словам, надо избавиться.
Миф первый - это то, что надо обеспечить стабильность всей экономики. "Не надо спасать то, что спасти нельзя: старой доброй экономики уже не будет ни на Западе, ни у нас", - считает Прохоров.
По его словам, вторым мифом является то, что большие накопленные резервы гарантируют решение всех проблем. "За деньги доверие не покупается. Необходимы психологическая совместимость и понимание действий правительства, участников рынка и населения", - пишет он.
Прохоров не согласен с тем, что "национализация - это плохо". Это третий миф. "Это нормальная рыночная практика в кризисных условиях (наряду с банкротством). Государство всем помочь не может и не должно - акцент только на стратегические и жизнеобеспечивающие, социально значимые отрасли, а чистка слабых и укрепление сильных компаний - основа рыночной экономики", - подчеркивает бизнесмен.
По его словам, вопрос лишь как этим всем эффективно управлять без потери качества активов до момента восстановления рынков и "начала нового этапа приватизации".
Четвертым мифом Прохоров называет мнение, что можно одновременно сохранить золотовалютные резервы и крепкую национальную валюту. "Думаю, что не получится, придется делать выбор: либо одно, либо другое; и чем скорее решим, тем лучше. А то может опять получиться как всегда: ни резервов, ни крепкого рубля", - считает он.
Он полагает, что нельзя сохранить высокий рост доходов населения. "Рост заработной платы, опережающей производительность труда, уже невозможен", - подчеркивает бизнесмен. Идет разрушение пятого мифа.
Шестым мифом, по его словам, является убеждение, что надо обязательно реализовать все заявленные меры: "Ситуация меняется так быстро, что нет ничего зазорного (наоборот - это очень профессионально!) мгновенно заменить неэффективную меру эффективной. Пример: не надо тратить 175 млрд руб. на поддержку фондового рынка - это ему уже не поможет".
Прохоров выделяет пять ключевых приоритетов: сохранение системы жизнеобеспечения на федеральном и региональном уровнях; эффективная модель управления кризисом; сохранение золотовалютных резервов страны; преодоление разрыва между действиями правительства и психологией участников рынка; экспансия России на международные и внутренние рынки.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В России реально введут налог на воздух
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе