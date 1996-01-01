Бизнесмен Михаил Прохоров назвал шесть экономических мифов, от которых надо избавиться

Президент группы "ОНЭКСИМ" Михаил ПРОХОРОВ считает, что психология старой экономики умерла и ей на смену приходит психология нового рынка. По его мнению, нет ничего плохого во временной национализации до момента восстановления рынков и начала нового этапа приватизации.

Прохоров полагает также, что нельзя одновременно сохранить золотовалютные резервы и крепкую национальную валюту, и придется делать выбор. Свой взгляд на экономическую ситуацию Прохоров изложил в статье "Психология момента - матрица перезагружается", которую опубликовали газета "Ведомости" и РИА "Новости". Главная задача текущего момента - это создание новой системы доверия - как в мировой экономике, так и в отдельно взятой стране, пишет Прохоров.

По его мнению, беспрецедентные меры правительства не дают ожидаемого результата (рост фондового рынка никого не должен вводить в заблуждение), так как не учитывают психологической реакции бизнеса на текущие проблемы. "Преодолеть этот разрыв критически важно, иначе будет как всегда: верим в твердый рубль и тут же бежим покупать доллары", - пишет Прохоров.

По его мнению, надо избавиться от иллюзий, определить правила, поставить ключевые цели и их профессионально реализовать.

Прохоров выделяет шесть мифов, от которых, по его словам, надо избавиться.

Миф первый - это то, что надо обеспечить стабильность всей экономики. "Не надо спасать то, что спасти нельзя: старой доброй экономики уже не будет ни на Западе, ни у нас", - считает Прохоров.

По его словам, вторым мифом является то, что большие накопленные резервы гарантируют решение всех проблем. "За деньги доверие не покупается. Необходимы психологическая совместимость и понимание действий правительства, участников рынка и населения", - пишет он.

Прохоров не согласен с тем, что "национализация - это плохо". Это третий миф. "Это нормальная рыночная практика в кризисных условиях (наряду с банкротством). Государство всем помочь не может и не должно - акцент только на стратегические и жизнеобеспечивающие, социально значимые отрасли, а чистка слабых и укрепление сильных компаний - основа рыночной экономики", - подчеркивает бизнесмен.

По его словам, вопрос лишь как этим всем эффективно управлять без потери качества активов до момента восстановления рынков и "начала нового этапа приватизации".

Четвертым мифом Прохоров называет мнение, что можно одновременно сохранить золотовалютные резервы и крепкую национальную валюту. "Думаю, что не получится, придется делать выбор: либо одно, либо другое; и чем скорее решим, тем лучше. А то может опять получиться как всегда: ни резервов, ни крепкого рубля", - считает он.

Он полагает, что нельзя сохранить высокий рост доходов населения. "Рост заработной платы, опережающей производительность труда, уже невозможен", - подчеркивает бизнесмен. Идет разрушение пятого мифа.

Шестым мифом, по его словам, является убеждение, что надо обязательно реализовать все заявленные меры: "Ситуация меняется так быстро, что нет ничего зазорного (наоборот - это очень профессионально!) мгновенно заменить неэффективную меру эффективной. Пример: не надо тратить 175 млрд руб. на поддержку фондового рынка - это ему уже не поможет".

Прохоров выделяет пять ключевых приоритетов: сохранение системы жизнеобеспечения на федеральном и региональном уровнях; эффективная модель управления кризисом; сохранение золотовалютных резервов страны; преодоление разрыва между действиями правительства и психологией участников рынка; экспансия России на международные и внутренние рынки.