Центробанк компенсирует возможные потери 250 банкам

ЦБ РФ заключил восемь соглашений с крупнейшими банками о компенсации части возможных потерь при межбанковском кредитовании. В списке выгодополучателей от этого - 250 банков. "Мы заключили восемь соглашений с крупнейшими российскими банками о компенсации части их возможных потерь при межбанковском кредитовании", - заявил глава Центробанка Сергей ИГНАТЬЕВ в Госдуме. При этом господин Игнатьев подчеркнул, что выгоду от этого получат не только восемь банков, но и те, кто находится в списке приложений к этим соглашениям, таковых насчитывается 250 организаций.