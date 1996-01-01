ТрансКредитБанк осуществляет переводы Western Union в рублях

С 17 ноября 2008 года клиенты ТрансКредитБанка получили возможность отправлять и получать срочные денежные переводы в российских рублях по международной системе денежных переводов Western Union. Ранее платежи осуществлялись только в долларах США. За счет наличия у системы Western Union развитой сети, включающей около 320 000 точек в более чем 200 странах мира, переводы выплачиваются уже через несколько минут после их отправления. Услуги по переводам в рублях по системе Western Union будут оказываться во всех действующих в банке пунктах обслуживания. Комиссия за денежный перевод в рублях в системе Western Union оплачивается отправителем и зависит от суммы перевода и страны отправления.