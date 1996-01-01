Селяне края получили кредиты на четверть миллиарда

С начала года предприятиям мелкотоварного аграрного сектора выдано кредитов на сумму 254 млн руб. Больше всего кредитов взяли личные подсобные хозяйства - 1139 кредитов на сумму 192 млн руб. По информации специалистов, кредиты берут сельхозпроизводители на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, семян, а также материалов для ремонта сельхозтехники и животноводческих помещений. Кроме того, селяне приобретают в кредит животных, сельскохозяйственное оборудование, машины и пр.