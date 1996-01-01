Пенсионные накопления растаяли...

Частные управляющие компании, инвестирующие пенсионные накопления граждан, по итогам трех кварталов показали рекордно низкий результат. С начала года лишь две из 55 компаний смогли выйти в плюс, средняя доходность составила 2,9% годовых. Участники рынка винят в провальных результатах финансовый кризис и утверждают, что еще в состоянии исправить ситуацию.

Результаты доходности - это не зафиксированные убытки, а результат переоценки портфеля компаний по рыночной стоимости. То есть компании не продавали бумаги из портфеля, рассчитывая на их рост в долгосрочной перспективе, сообщают информагентства.