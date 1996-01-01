Рублю разрешили упасть

Развитие событий в экономической жизни страны в последние недели показывает, что правительству все труднее бороться за твердый рубль.

Еженедельно Центробанк тратит на поддержание курса национальной валюты около $10 миллиардов. Некоторое время власти могли себе позволить делать это, потому что оставалась надежда, что цена на нефть не упадет ниже $60.

Однако черное золото в конце прошлой недели стоило уже $52 за баррель. Учитывая, что в бюджете была прописана цена $78, Минфину, дабы не сокращать расходные статьи и удержать рубль от падения, постоянно приходится выделять средства из Стабилизационного фонда на укрепление отечественной валюты.

Очевидно, что долго так продолжаться не может. До конца следующего года на поддержание курса рубля у Центробанка осталось не больше $120 миллиардов. Остальное расписано на другие, не менее важные цели. И это при условии, что нефть не упадет еще ниже. На прошлой неделе глава Центробанка Сергей ИГНАТЬЕВ не исключил девальвации рубля, а глава Минфина Алексей КУДРИН снизил бюджетный прогноз цен на нефть до $50 за баррель.

Таким образом, у финансовых властей страны есть три варианта дальнейшего развития событий. Во-первых, можно резко обвалить рубль, то есть просто перестать его поддерживать, чтобы он сам опустился до некой естественной планки - 35 или 40 руб. за $1. С финансовой точки зрения это самый логичный выход. Во-вторых, можно вернуться к жесткому валютному регулированию 1990-х гг.: ввести разного рода ограничения на покупку валюты банками и компаниями. В-третьих, можно провести мягкую, постепенную девальвацию, которая сохранит возможность остановиться в любой момент без необратимых последствий. Однако при таком варианте есть риск потратить резервы, а курс так и не удержать. В итоге правительство остановилось на этом варианте.

По заверению источников журнала Newsweek, политическое решение о мягкой девальвации уже принято. Правительство будет считать нормальным, если к Новому году доллар будет стоить не больше 30 руб., а к 1 мая - не больше 35 рублей. В Центробанке и правительстве надеются, что до 31 декабря рубль будет падать действительно плавно, максимум, на 30 коп. в неделю.

Вместе с тем эксперты отмечают, что у девальвации есть и позитивная сторона. Во-первых, вырастет прибыль компаний-экспортеров: они получают выручку в долларах, которые дорожают. Во-вторых, возникает замещение: импортные товары дорожают, следовательно, растет спрос на их отечественные аналоги. Аналитики компании "Тройка Диалог" рассчитали в своем последнем отчете, что ослабление рубля выгодно всем отраслям промышленности, кроме связи. Больше остальных на импортозамещении выиграют производители товаров народного потребления - от еды до автомобилей. Вследствие девальвации, как и в 1998 г., начнется рост промышленного производства.

Негативные последствия девальвации сильнее всех ощутят на себе те, кто, польстившись на низкую ставку, взял ипотеку в долларах. Только в Москве таких кредитов более 31 тыс., говорит Дмитрий ОРЛОВ из Москоммерцбанка. Те, кто не справится с платежами, просто потеряют квартиру: перевести такой кредит в рублевый невозможно, говорит Орлов. Такие же проблемы - но в других масштабах - будут и у банкиров, также набравших валютных кредитов, а также авиаперевозчиков, которые расплачиваются валютой за лизинг иностранных самолетов. От удорожания импорта пострадают сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, а также автосалоны.