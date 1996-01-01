Ставки по депозитам повысил Альфа-Банк

Теперь максимальная ставка по депозитам "Премия" (c ежемесячной выплатой процентов) и "Капитал" (вклад с капитализацией процентов) на 6 месяцев составляет в рублях - 10,5%, по вкладам в долларах США - 8,15%, в евро - 8,5%. Повысились ставки и по пополняемому депозиту "Потенциал", который позволяет клиентам выбирать дату окончания вклада. В целом изменения коснулись всех сроков и сумм вкладов.