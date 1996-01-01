Кризис обошелся стране уже в 222 миллиарда долларов

Сегодня аудиторская компания ФБК опубликовала доклад "Россия и мир против финансового кризиса", в котором оценила стратегии борьбы с кризисом, а также средства, потраченные на стимулирование экономики. Согласно докладу, на антикризисные меры ведущие страны мира израсходовали уже $9,2 трлн. Нашей стране кризис обошелся в $222 млрд. Однако насколько эти меры оправданы - большой вопрос.