Банковские вклады времен СССР пока не возвращают

Совет Федерации приостановил действие закона о возмещении "дореформенных" вкладов в Сбербанке, вложенных до 20 июня 1991 года, сообщает РИА "Новости". Действие закона приостановлено в связи с недостаточностью средств бюджета для обеспечения расходных обязательств. Об этом заявил председатель бюджетного комитета палаты Евгений БУШМИН. Сенатор также отметил, что для исполнения закона о восстановлении и защите сбережений граждан России требуются дополнительные законодательные механизмы. Так, в настоящее время не приняты федеральные законы, предусматривающие перевод гарантированных сбережений граждан в Сбербанке России в целевые долговые обязательства.