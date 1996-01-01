Банк "ТРАСТ" предлагает вклад "Гарантированный"

Владивостокский филиал Национального Банка "ТРАСТ" предлагает новый вид вклада "ТРАСТ-Гарантированный". Процентная ставка депозита составляет до 14,5% в рублях и 10,75% в иностранной валюте. Минимальный размер первоначального взноса от 3 тыс. руб., $100 или 100 евро. Возможна ежемесячная капитализация процентов.