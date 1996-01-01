Банк "Меркурий" пошел в край

Банк "Меркурий" открыл операционные кассы вне кассового узла в Уссурийске по ул. Суханова, 21 и Агеева, 37 и в Артеме по ул. Кирова, 152-б. Кассы осуществляют прием государственных пошлин, штрафов, платежей, валютообменные операции.