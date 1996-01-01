В 2009 году страну ожидают стагфляция, рост безработицы и дальнейшее падение цен на нефть

Принимаемые российским правительством меры по борьбе с кризисом носят выжидательный характер. Они никак не направлены на разрешение противоречий, породивших хозяйственный кризис, убеждены в Центре экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).

Власти надеются на прохождение мировой экономикой негативной полосы в 2009 году. Вслед за этим ожидается возобновление роста цен на нефть. В действительности в 2009-2010 годах глобальный кризис лишь войдет в пиковую стадию. После чего последует продолжительная депрессия. Скорого возвращения нефти на прежние стоимостные позиции не будет. Правительство только впустую израсходует накопленные резервы.

Правительство РФ приняло недавно "План действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики". Входящие в него меры главным образом нацелены на поддержание финансового сектора и промышленности посредством денежных вливаний, защиты от иностранных конкурентов, налоговых льгот. В перечень предусмотренных Планом антикризисных мер не входит защита населения от разворачивающихся увольнений и создание новых рабочих мест. Повышение потребительских возможностей трудящихся также не предполагается.

Основная цель антикризисного плана: смягчить воздействие кризиса на российские компании. "Правительство России явно все больше переходит к протекционизму. Однако его политика не отвечает на ключевой вопрос кризиса: кто будет покупать все произведенные товары?" - подчеркивает Борис КАГАРЛИЦКИЙ, директор ИГСО. По его словам, власти не отказались от прежней эмиссионной политики, усиливающей инфляцию в стране. На 2009 год намечено 33% увеличение рублевой массы в экономике. В условиях естественной для кризиса инфляции, такое содействие обесцениванию денег, а с ними и доходов населения способно лишь усугубить экономическую ситуацию.

"В 2009 году Россию ожидает стагфляция и рост безработицы, дальнейшее падение цен на нефть", - убежден Василий КОЛТАШОВ, руководитель Центра экономических исследований ИГСО. - Власти надеются на то, чего не произошло в 2008 году, - на завершение кризиса. Поэтому антикризисные меры не направлены на принципиальное перестроение экономики, а ограничиваются мумификацией. Все ждут, что мировое хозяйство спонтанно пройдет через кризис и останется прежним. Этого не произойдет". Многие аналитики утверждают, что после кризиса (в 2010-2011 годах) цены на нефть вернутся на прежний уровень, продолжат расти, достигнут $200 за баррель. Происходящие в мировой экономике перемены остаются непонятыми. Глобальное хозяйство не сможет развиваться дальше без революционных преобразований в энергетике. Нефть в будущем останется промышленным сырьем, но потеряет свое значение как энергоресурс.

Мировой экономический кризис не завершится в следующем году. Согласно оценке ИГСО, изложенной в Докладе "Кризис глобальной экономики и Россия", он может продлиться до 2013 года. Ставка на его завершение к концу 2009 года безосновательна. Она влечет за собой лишь бесперспективное расходование валютных резервов страны, уже сократившихся c 1 августа почти на $120 млрд. России для смягчения воздействия кризиса и дальнейшего выхода из него требуется не только поддержка производства, но и стимулирование потребительского спроса. Это означает отказ от всей прежней политики удешевления рабочей силы и переход к техническому перевооружению индустрии. Выжидательная антикризисная политика лишь истощит ресурсы страны, усилив поражение кризисом национального хозяйства, пишет Rokf.Ru.