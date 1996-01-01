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Россияне знают, как встречать кризис
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 58% граждан РФ вообще не знают, откуда пошла мировая экономическая чума. Остальные называют виноватыми (по мере убывания) банковский кризис, неразумную социально-экономическую политику держав и персонально США и войну в Ираке.
При этом чуть менее половины россиян (46%) одобряют увеличение расходов из федерального бюджета на борьбу с финансовым кризисом. В то же время почти треть наших соотечественников (30%) полагают, что это вредная и ненужная мера и деньги налогоплательщиков не должны на это тратиться. Более половины россиян (56%) считают, что сдерживание роста цен и инфляции куда важнее, чем спасение банков от банкротства.
Отказ от рябчиков и ананасов с последующей заменой на курицу и картошку и поиск подработок - вот самый популярный комплекс антикризисных мер для семейного бюджета. Еще россияне точно знают, куда надо вкладывать деньги, чтобы не прогореть: в тройку самых эффективных способов вошли недвижимость (51%), золото (19%) и Сбербанк (17%). Зато доверие к иностранной наличности по сравнению с 1998 годом уменьшилось в 5 раз - c 39% до 7%. Как показал опрос, каждый третий россиянин имеет вклад в банке. Боятся потерять его 40,6% из них.
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