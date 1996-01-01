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Не нужен нам доллар зеленый
Несмотря на то что Приморье лихорадит от долларового дефицита, хабаровчане спрос на иностранную валюту своим рублем не поддерживают. Жители дальневосточной столицы не выстраиваются в длинные очереди у обменных пунктов, не штурмуют банкоматы и не разыскивают "менял" на рынках.
В самый разгар ажиотажного спроса на доллары во Владивостоке и прочих городах России хабаровские филиалы и отделения банков спокойно торгуют валютой, в том числе американской, без всяких ограничений.
Начальник отдела общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России Ольга ЕГОРОВА сообщила, что время от времени спрос на наличные доллары колеблется, однако это связано с реакцией отдельных игроков финансового рынка, желающих заработать на колебаниях официальных котировок. Как правило, в подобных случаях специалисты банка заранее могут предугадать объем роста спроса на ту или иную валюту, который длится буквально пару-тройку дней. Именно это и случилось в конце октября, когда "зеленые" в очередной раз подешевели. "Ситуация была штатной, просчитанной, денег всем желающим хватило с лихвой", - сообщила представитель Дальневосточного Сбербанка.
Опрошенные представители хабаровских коммерческих банков, как федеральных, так и региональных, в один голос твердили "ЗР", что никакого ажиотажа на валютном рынке в городе нет, отказавшись даже предположить, почему в двух крупнейших городах Дальнего Востока столь разное отношение к наличному доллару.
Даже спекулянты на Центральном рынке города торгуют валютой по ценам, сопоставимым с банковскими курсами. Как рассказал один из торговцев, назвавшийся Сергеем, более или менее заметный скачок наблюдался только в середине августа после военных действий в Южной Осетии, сегодня он составляет 27,5 руб. за единицу.
Проблемы с покупкой долларов на прошедшей неделе в Хабаровске были только у цыганок, промышляющих в центре города операциями с валютой. Они проявили деятельный интерес к приобретению долларов, в нагрузку напророчив корреспонденту "ЗР" близкую удачу и традиционно обнаружив "сглаз", а вот продать баксы отказались.
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