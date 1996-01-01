Если раньше банки козыряли тем, что сумма кредита может доходить до 100% от стоимости недвижимости, то на сегодня снижение произошло до 70%

"Ситуацiя загалом", именно так объяснили факт повышения процентной ставки по действующим ипотечным кредитам своим клиентам украинские банки еще в июле 2008 г. На такой беспрецедентный шаг в России решился лишь РосЕвроБанк. Его руководитель объяснил такую позицию исключительно заботой о клиенте. Сразу заметим, в Приморье РосЕвроБанк никоим образом не представлен.

Сегодня со стопроцентной уверенностью можно констатировать лишь одно: за последние полгода условия ипотеки в Приморье изменились существенно. Некоторые коммерческие банки отказались от ипотеки в принципе, другие стараются минимизировать издержки от грядущей экономической неопределенности и говорят, что у них нет лишних дешевых денег.

Такое впечатление, что кредитные организации приготовились к неминуемому падению цен на недвижимость, которое наблюдалось в 1998-2001 гг. Именно тогда кредитные ставки по ипотеке были далеко за 20%, но и владельцем однокомнатной квартиры в районе ул. Нейбута во Владивостоке можно было стать за $12-15 тыс.

Сегодня же непредсказуемая ситуация с долларом заставила некоторые банки отказаться от кредитования в американской валюте. А полифонию валютно-ипотечного кредитования, а именно рубль, доллар, евро могут предложить разве что 3-4 коммерческих банка. Из них Банк Москвы и вовсе выбивается из общей линейки ипотечных программ, кредитуя по-прежнему в швейцарских франках.

Если раньше некоторые банки козыряли тем, что сумма кредита может доходить до 100% от стоимости недвижимости, то на сегодняшний день снижение произошло до 70% рубежа. Так и просится аналогия с ценой за баррель нефти. В среднем же максимальная сумма ипотечного кредита снижена на 10-15%. Но происходят и прецеденты, в таких случаях предельная сумма кредита с апреля по ноябрь нынешнего года выросла вдвое. Хотя максимум установлен все же в пределе 80% от стоимости недвижимого имущества.

Банки перестали минимизировать сроки рассмотрения, методично увеличив их до двух недель. А также, между прочим, исключили из своих программ условия кредитования строящегося жилья, сведя риски на нет. Таким образом, стали более внимательно относиться к заемщикам и юридической чистоте объекта кредита.

Как рассказывают "ЗР" в неофициальных комментариях банковские специалисты, мораторий на ипотечные кредиты на строящееся жилье - это прямая вина застройщиков. Редко кто из них вовремя сдает объекты, а залог квартиры в вечном "недострое" никому не нужен. В свою очередь строительные компании Приморья предлагают и свои условия кредитования, которые заключаются в рассрочке платежа от 6 мес. до 1 года. В этом случае покупатель вносит от 30 до 50% стоимости строящегося объекта недвижимости, остальные деньги вносит по истечении некоторого времени. Некоторые строители определяют этот день "че" как март 2009 г., не позже.

Скоро можно увидеть, что за небольшим исключением разнообразие ипотечных программ сводится к двум видам: кредит на вторичном рынке и под залог имеющегося жилья. В некоторых случаях банки уменьшили и сроки кредитования в среднем на 5-10 лет. Но в целом заемщик не потерял возможность получить кредит на четверть века.

Однозначно увеличили минимальный срок кредитования. Теперь побаловаться ипотекой на 1 год не получится. Меньшее, на что заемщик может рассчитывать, - 3 года.

Само собой выросли и ставки, но очень вариативно. Если в среднем, то на 3-4 пункта. По некоторым программам банков, минимальный уровень процентов остался на прежнем уровне или изменился на 1-1,5%. В иных банках максимальный рост ставок достиг 7%.

В целом, несмотря на изменения условий ипотечного кредитования, основные требования к заемщикам остались прежние: стабильность и размер доходов. Вы станете желанным клиентом банка, если имеете официальное трудоустройство, а значит, предоставите справку 2 НДФЛ. Ваш стаж работы на одном месте должен составлять не менее 12 месяцев. Совокупный доход семьи из 2-3 человек окажется для банка приемлемым, если составит в общем случае - от 35-40 тыс. руб. в месяц. При меньшем доходе клиент просто "не пройдет" по доходам с учетом размера ежемесячного платежа по кредиту.

В принципе, нет определенных направлений деятельности заемщика, специально дискриминируемых банками (при условии стабильности и понятности доходов). Банки кредитуют и предпринимателей, и моряков. А значит, рынок ипотечного кредитования продолжает работать. Проведя негласный опрос среди банковских экспертов, "ЗР" выяснил, что относительно досрочного требования со стороны банка о единовременном возврате ипотечного кредита пока волноваться не стоит. Такая возможность допустима, если подобный пункт предусмотрен в договоре. Но и в данном случае должны быть соблюдены требования ст.339 ГК РФ, ст.9 ФЗ "Об ипотеке". В разделе "Невыполнение условий кредитного соглашения" перечислены все случаи, а именно: нарушение сроков очередного платежа по ссуде; объявление компании (банка) - заемщика банкротом или смерть заемщика (если речь идет о физическом лице).

Если в договоре названный пункт не предусмотрен, то банк не может изменить условия в одностороннем порядке. Такое право появляется в случае подписания двустороннего дополнительного соглашения к договору.