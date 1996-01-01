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В Китае введены новые правила по ужесточению контроля за иностранными инвестициями
В этом году правительство КНР ужесточило правила регистрации представительств иностранных компаний и компаний со 100%-ным иностранным капиталом. Кроме того, введен пятилетний переходный период до полной отмены налоговых льгот и усилен контроль за инвестициями иностранного капитала в экономику КНР.
Предпринятые меры связаны с выявлением многочисленных нарушений в области инвестиций в промышленность и строительство, а также ввозом крупных сумм иностранной валюты с целью получения прибыли на росте юаня.
"ЗР" приводит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы в связи с изменением законодательства КНР. В роли экспертов выступили представители бизнес - сообщества русскоязычной диаспоры КНР Пекина, а также специализированных бизнес-порталов China Window и Торгового представительства России в Китае.
- Верно ли, что компания со 100%-ным иностранным капиталом в КНР не могут совмещать разные виды деятельности (производство, продажа, оказание транспортных и иных услуг)? Каковы новые требования к уставному капиталу?
- По каждому случаю решение принимают уполномоченные органы Министерства коммерции КНР провинциального или муниципального значения. Как правило, они ограничивают деятельность компании со 100% иностранным капиталом одной формой. Основанием для этого служит "Каталог отраслей для инвестирования иностранного капитала", где установлены ограничения для вложения средств иностранцами в определенные отрасли.
Последние изменения в "Каталог" были внесены в октябре 2007 г., отрасли экономики разделены на 3 раздела: "иностранные инвестиции поощряются", "иностранные инвестиции допускаются с ограничениями" и "иностранные инвестиции запрещены".
Что касается уставного капитала, то его минимальный размер будет зависеть от места регистрации компании и ее сферы деятельности. Теоретически, по закону "О компаниях" минимальный размер уставного капитала - 30 000 юаней, при единственном учредителе - 100 000 юаней. На практике при регистрации компании со 100%-ным иностранным капиталом уполномоченные органы Министерства коммерции КНР потребуют бизнес-план на 3-5 лет с планируемыми доходами и расходами (аренда офиса, закупка оборудования и сырья, набор персонала и т.д.). Исходя из полученных цифр, минимальный размер уставного капитала корректируется в сторону увеличения в зависимости от заявленной сферы деятельности. Например, в Пекине для торговой компании (одежда, обувь и т.д.) нормальной суммой считают $150 000.
- До какого времени сохраняются налоговые льготы для совместных предприятий и предприятий со 100%-ным иностранным капиталом? Какие?
- Госсоветом КНР утвержден переходный период на пятилетний срок с 1 января 2008 г. для предприятий, пользующихся льготной ставкой налога. Согласно "Уведомлению о применении переходного периода для предприятий, пользующихся налоговыми льготами" в 2008 г. применялась ставка 18%. Далее налоговые ставки будут повышаться: 2009 г. - 20%, 2010 г. - 22%, 2011 г. - 24%, в 2012 г. - 25%. При этом за предприятиями, освобожденными от налогообложения в течение фиксированного срока (1 год с момента начала деятельности), льготы сохраняются. Отдельным порядком налогообложения пользуются предприятия западных регионов КНР, он регулируется постановлением Министерства финансов "О вопросах политики налоговых льгот для освоения западных территорий".
- Что изменилось в правилах размещения иностранных инвестиций на территории КНР в 2008 г.?
- Комитет КНР по развитию и реформе опубликовал "Уведомление о дальнейших шагах по усилению и упорядочиванию регулирования проектов с участием иностранного капитала". Новые правила ужесточают контроль за иностранными инвестициями. Во-первых, необходимо предварительное согласование проекта в Комитете по развитию и реформе, это касается любых проектов (компании со 100%-ным иностранным капиталом, паевые, поглощенные). Особое внимание региональные и муниципальные органы Комитета по развитию и реформе будут обращать на соответствие масштаба инвестиций и стоимости заявленных работ. Эта мера предпринята в связи с множественными нарушениями инвестиций капитала и его импортом с целью получения прибылей на росте курса юаня. По этой же причине проверяется информация об инвесторе и не допускается инвестирование средств с неясной историей происхождения. Получение разрешения на крупные проекты поощряемого раздела "Каталога отраслей для инвестирования иностранного капитала" (более $100 млн) рассматриваются в Пекине. Кроме того, за проектом с участием иностранного капитала будет осуществляться контроль на всем этапе существования. При обнаружении несоответствия деятельности с той, что указана в пакете согласованных документов, работы по проекту будут остановлены решением регионального или муниципального представительства Комитета по развитию и реформе.
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