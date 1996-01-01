Банк "Траст" предлагает "Счастливое детство"

Национальный банк "Траст" (ОАО) предлагает клиентам новый страховой продукт "Счастливое детство" от международной страховой компании Aviva. Стоимость страхования от 3-х руб. в день. В программе могут участвовать родители в возрасте от 21 до 60 лет и их дети в возрасте от 3 до 16 лет.