Кризис заставляет менять отношения между банками и заемщиками

Мировой кризис, в который оказалась втянутой и Россия, заставил российские коммерческие банки резко изменить отношение к заемщикам. Бизнес, который работает с привлечением существенной доли в обороте заемных средств, теперь отнесен ими к категории повышенного риска.

Ко всем, и в первую очередь к таким заемщикам, банки ужесточают требования, включая внесение изменений в уже действующие кредитные договоры. Понятно, что эта процедура не может пройти безболезненно, что и показали события минувшей недели.

По инициативе холдинга "В-Лазер" в минувшую пятницу состоялась пресс-конференция, в ходе которой первый вице-президент холдинга Сергей МИТРОФАНОВ и вице-президент Сергей ГОЛИКОВ охарактеризовали ситуацию с расторжением Примсоцбанком в одностороннем порядке трех кредитных договоров с ООО "В-Лазер". При этом со счета компании было списано 160 млн руб. в погашение кредитов по этим договорам. Руководство "В-Лазера" сочло данное действие банка, мягко говоря, некорректным, учитывая долгосрочные партнерские отношения двух экономических субъектов.

Впрочем, как заверил собравшихся журналистов Сергей Митрофанов, данная процедура не отразится на деятельности компании "В-Лазер" негативно. Компания всегда вела продуманную финансовую политику, формируя резервы. Предвидя развитие событий в период разворачивающегося кризиса, в холдинге создали финансовую подушку, которая позволит минимизировать издержки на случай ухудшения рыночных условий. Компания даже не намерена отказываться от ставших уже традиционными ежегодных предновогодних скидок.

По словам заместителя председателя правления Примсоцбанка Владимира ШАПОРЕНКО, действие банка было обосновано ужесточением требований к заемщикам и ни в коем случае не связано с какими-то специальными мерами в отношении компании "В-Лазер".

- Сужение ликвидности отражается на всей экономике, предприятиям стало труднее продать товар, труднее взыскивать дебиторскую задолженность, труднее получать кредиты. В этих условиях банки озабочены возвратностью кредитов, и если раньше они подходили к заемщикам с одними требования, то сегодня эти требованиями существенно изменились. Сегодня все коммерческие банки проводят колоссальную работу по переоценке кредитных рисков, залогов, включая и Примсоцбанк.