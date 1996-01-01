Сбербанк подарил новобрачным серебряные монеты

Сбербанк к 70-летию Хабаровского края и в год Семьи решил по-своему поздравить молодоженов, которые выбрали 18 октября днем своей свадьбы. Как сообщили порталу MoiGorod.Ru в отделе общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России, во Дворце бракосочетаний Хабаровска работники Сбербанка преподнесли молодоженам подарок - серебренную монету с изображением Моны Лизы. По задумке, монета должна стать основой семейных ценностей новобрачных. Конечно, монету можно и продать, а можно оставить как реликвию для своих детей и внуков.