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Сбербанк подарил новобрачным серебряные монеты
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сбербанк к 70-летию Хабаровского края и в год Семьи решил по-своему поздравить молодоженов, которые выбрали 18 октября днем своей свадьбы. Как сообщили порталу MoiGorod.Ru в отделе общественных связей Дальневосточного банка Сбербанка России, во Дворце бракосочетаний Хабаровска работники Сбербанка преподнесли молодоженам подарок - серебренную монету с изображением Моны Лизы. По задумке, монета должна стать основой семейных ценностей новобрачных. Конечно, монету можно и продать, а можно оставить как реликвию для своих детей и внуков.
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