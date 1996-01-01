Кредитная составляющая

Кредитный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России на текущий момент превысил 100 млрд рублей. Около 60 млрд рублей из этой суммы направлено в развитие экономики региона. О программах инвестиционного финансирования и приоритетах в кредитной политике банка "ДК" беседовал с директором управления кредитования Андреем КОМОГОРЦЕВЫМ.

- Андрей Геннадьевич, судя по темпам роста кредитного портфеля, данная услуга выходит в число приоритетных?

- Преобладание в активах кредитной составляющей было целью развития Дальневосточного банка Сбербанка России в последние годы. Чтобы понять динамику развития банка, необходимо проследить показатели роста кредитного портфеля. А он ежегодно увеличивался в среднем на 50%.

Досье На 1.01.2005 г. объем кредитного портфеля составлял 24 млрд 581 млн рублей, на 1. 01. 2006 г. - 39 млрд 261 млн рублей, на тот же период 2007 г. - 54 млрд 914 млн рублей, на 1.01. 2008 г. достиг 77 млрд 977 млн рублей.

При этом должен заметить, что емкость кредитного рынка еще далеко не исчерпана. Наш банк оказывает существенное влияние на экономику региона и не собирается оставаться в стороне от значимых национальных и региональных проектов. Доля банка на рынке кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 32,7%.

- Какие финансовые инструменты для инвестиций в экономику предлагает банк и что из них наиболее востребовано?

- Начнем с того, что мы осуществляем кредитование инвестиционных проектов на цели приобретения и модернизации производственных фондов предприятий, на запуск в эксплуатацию торгового и производственного оборудования, приобретение и реконструкцию недвижимости. Кредитование может осуществляться как напрямую, т.е. непосредственно за счет средств банка, так и с привлечением средств иностранных банков - схема постимпортного финансирования, и с участием лизинговых компаний - схема кредитования лизинговых операций и кредитования розничного лизинга.

Для реализации строительных проектов, помимо прямого финансирования, банк может предложить схемы кредитования под залог коммерческой недвижимости, кредитования с целевым фондированием проекта. Разработаны также специальные схемы кредитования предприятий, осуществляющих девелоперскую деятельность. Востребованы на сегодня практически все направления, каждый проект требует к себе индивидуального подхода и инструмента финансирования, и в ходе его проработки банк совместно с заемщиком определяют наиболее оптимальные схемы.

- Какие проекты и в каких отраслях сегодня реализуются при финансовой поддержке Сбербанка?

- Более 30% кредитного портфеля субъектам экономики - средства, направленные в обрабатывающие производства. Например, мы профинансировали приобретение деревоперерабатывающего оборудования в рамках реконструкции ЛПХ "Аркаим" в сумме $30,8 млн, 250 млн руб. выделено на модернизацию действующего производства и приобретение оборудования для ЗАО "Михайловский бройлер", 464 млн руб. - на возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат на возведение нефтеналивного терминала на ХНПЗ. 28,3% кредитного портфеля - ссуды предприятиям транспортной отрасли: $16,32 млн предоставлено Сахалинскому морскому пароходству на строительство новых судов, 450 млн руб. - Владивостокскому морскому торговому порту на возмещение ранее понесенных инвестиционных затрат, связанных с возведением портовых сооружений.

Я назвал лишь две составляющие кредитного портфеля, но не могу не сказать о том, что в рамках наших программ в дальневосточных городах ведется жилищное строительство (жилой комплекс "Казачья гора" в Хабаровске, "Некрасов"-2 во Владивостоке), сооружаются современные торгово-развлекательные центры ("СИТИ МОЛЛ" в Южно-Сахалинске, "Мега" в Благовещенске, "Черемушки" во Владивостоке). Мы кредитуем сельское хозяйство, недропользователей, энергетическую отрасль, строительство, связь и т.д.

- Недавно Сбербанк объявил о новых условиях кредитования малого бизнеса. Расскажите о них поподробнее.

- Действительно с 1 сентября 2008 года внесены существенные изменения в условия кредитования предприятий малого бизнеса, создающие дополнительные возможности для развития этого сегмента предпринимательства. Во-первых, увеличилось количество предприятий, которые могут быть отнесены к категории "субъект малого бизнеса". В этот сегмент теперь включены предприятия, имеющие годовую выручку до 150 млн руб. (ранее - до 60 млн руб). Во-вторых, выросли максимальные сроки кредитования с 3-х до 5-ти лет. Среди других преференций - увеличение с 750 тыс. до 1 млн руб. максимальной суммы кредита без залога, а также максимального срока его предоставления - с 1,5 до 2-х лет. Это также поможет субъектам предпринимательства в решении наболевшей проблемы отсутствия залога. Для нас это направление также является ключевым, ведь устойчивая экономика невозможна без крепкого малого и среднего бизнеса.