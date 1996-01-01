Чеки Американ экспресс появились в Банке Москвы

Чеки Американ Экспресс, отсутствие которых долгое время наблюдалось практически во всех коммерческих банках Владивостока, вновь появились. В Банке Москвы возобновлена продажа чеков Американ Экспресс, которые можно приобрести с комиссией 0,5%.