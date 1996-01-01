АСВ будет искать инвесторов для тонущих банков

Госдума приняла законопроект, который позволяет госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) принимать меры по предупреждению банкротства финансовых организаций до отзыва у них лицензий.

Ранее ряд частных финансовых организаций заявили, что готовы поддержать государство и также скупать банки.

Это означает, что после кризиса российская банковская система может значительно измениться. Госдума также одобрила пакет антикризисных мер. Он, в частности, разрешает правительству направить в АСВ имущественный взнос на сумму в 200 млрд руб.