Приморье и Хабаровский края, до которых бурный рост внутреннего рынка последних лет докатился в последнюю очередь, и "просядут" в наименьшей степени

Сегодня и бизнес, и финансовые структуры боятся говорить о кризисе, чураются даже упоминаний...

А посему мы решили отстраниться от конкретики и завести сугубо философский финансовый разговор. Никто уже не ставит под сомнение, что финансовый кризис есть и будет с нами еще продолжительное время. Вопрос лишь в том, как он может отразиться на благосостоянии приморцев и хабаровчан? Вот мнения опрошенных нами экспертов.

Иван КИРИЕНКО, директор приморского офиса финансовой группы БКС, констатирует, что на сегодняшний день кризисные явления проявились в основном на российском фондовом рынке, осложнив ситуацию в среде финансовых структур, но не затронув сектор реальной экономики. "На мой взгляд, - подчеркивает наш собеседник, - если вы - физическое лицо и не являетесь инвестором или сотрудником финансовой компании, у вас нет причин для беспокойства".

Аналогичное видение ситуации и в своей оценке Ивана ПОПОВА, руководителя филиала "Тройка - Диалог, Владивосток": "Из-за снижения динамики кредитования темпы обращения денежной массы существенно снизились. Однако комплекс мер по предотвращению кризиса, который озвучило Правительство РФ, должен, на наш взгляд, предотвратить серьезное замедление роста ВВП. В следствие этого доходы граждан, скорее всего, серьезно не сократятся".

И все же, финансовый кризис сегодня набирает силу и, разумеется, затронет регионы, другой вопрос в какой мере регионы сумеют противостоять ему.

По мнению Ивана НАГИБИНА, генерального директора ООО "Финам-Владивосток", сегодня кризис предоставляет банкам поле для нового передела - появляется возможность слияния и поглощения. Эти процессы, характерные в целом для страны, возможны и в Хабаровском, и в Приморском краях - мелкие банки будут уходить с рынка, сливаясь с более крупными холдингами. Кроме того, кризис заставит банки предпринимать меры по повышению кредитной ставки, что негативным образом скажется на оборотах банков и на развитии бизнес-процессов нашего региона. В то же время вряд ли стоит ожидать массового банкротства банков - государство взяло курс на поддержку банковской системы, и эта поддержка будет проходить как на общенациональном, так и на региональном уровне.

Александр ЛАТКИН, руководитель Института менеджмента ВГУЭС, профессор, отвечая на наши вопросы, выразил следующее мнение: "Я бы не стал переносить вину за текущее состояние российской экономики на мировой финансовый кризис. Многие годы мы в России занимаемся лишь одной составляющей доходности экономики - нефть и газ. Стоимость барреля нефти упала, и это означает что если в ближайший месяц ситуация не изменится, российский бюджет закончит год с дефицитом. Имеет смысл психологически настраивать себя "подтянуть ремешки". Что это означает для Приморского края? Мы приступили к реализации ряда проектов, связанных с проведением саммита АТЭС во Владивостоке, с федерального уровня спущены крупные деньги. Мировой финансовый кризис может подпортить эту картину, финансирование проектов может быть приостановлено. Второе, с чем столкнется Приморский край, - сокращения на предприятиях. Сбербанк и Банк Москвы уже начали проводить такую политику. Из ожидаемых положительных тенденций могу предположить падение стоимости жилья на приморском рынке. У потенциальных покупателей не будет лишних денег для приобретения недвижимости, чтобы не прекращать поток сделок, риелторы будут вынуждены снизить цены".

Анализируя ситуацию на рынке трудоустройства, Иван Кириенко предполагает, что в трудном положении могут оказаться граждане, работавшие в компаниях, которые проводили агрессивную политику заимствования, либо сами граждане, которые активно брали потребительские, ипотечные и другие кредиты. Среди юридических лиц от кризиса могут пострадать компании, которые развивались в основном благодаря кредитам, т.е. инвестиционные банки, крупные розничные сети и строительные компании. В этих сферах деятельности в связи с оптимизацией расходов возможно максимальное сокращение сотрудников.