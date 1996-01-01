Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье и Хабаровский края, до которых бурный рост внутреннего рынка последних лет докатился в последнюю очередь, и "просядут" в наименьшей степени
Сегодня и бизнес, и финансовые структуры боятся говорить о кризисе, чураются даже упоминаний...
А посему мы решили отстраниться от конкретики и завести сугубо философский финансовый разговор. Никто уже не ставит под сомнение, что финансовый кризис есть и будет с нами еще продолжительное время. Вопрос лишь в том, как он может отразиться на благосостоянии приморцев и хабаровчан? Вот мнения опрошенных нами экспертов.
Иван КИРИЕНКО, директор приморского офиса финансовой группы БКС, констатирует, что на сегодняшний день кризисные явления проявились в основном на российском фондовом рынке, осложнив ситуацию в среде финансовых структур, но не затронув сектор реальной экономики. "На мой взгляд, - подчеркивает наш собеседник, - если вы - физическое лицо и не являетесь инвестором или сотрудником финансовой компании, у вас нет причин для беспокойства".
Аналогичное видение ситуации и в своей оценке Ивана ПОПОВА, руководителя филиала "Тройка - Диалог, Владивосток": "Из-за снижения динамики кредитования темпы обращения денежной массы существенно снизились. Однако комплекс мер по предотвращению кризиса, который озвучило Правительство РФ, должен, на наш взгляд, предотвратить серьезное замедление роста ВВП. В следствие этого доходы граждан, скорее всего, серьезно не сократятся".
И все же, финансовый кризис сегодня набирает силу и, разумеется, затронет регионы, другой вопрос в какой мере регионы сумеют противостоять ему.
По мнению Ивана НАГИБИНА, генерального директора ООО "Финам-Владивосток", сегодня кризис предоставляет банкам поле для нового передела - появляется возможность слияния и поглощения. Эти процессы, характерные в целом для страны, возможны и в Хабаровском, и в Приморском краях - мелкие банки будут уходить с рынка, сливаясь с более крупными холдингами. Кроме того, кризис заставит банки предпринимать меры по повышению кредитной ставки, что негативным образом скажется на оборотах банков и на развитии бизнес-процессов нашего региона. В то же время вряд ли стоит ожидать массового банкротства банков - государство взяло курс на поддержку банковской системы, и эта поддержка будет проходить как на общенациональном, так и на региональном уровне.
Александр ЛАТКИН, руководитель Института менеджмента ВГУЭС, профессор, отвечая на наши вопросы, выразил следующее мнение: "Я бы не стал переносить вину за текущее состояние российской экономики на мировой финансовый кризис. Многие годы мы в России занимаемся лишь одной составляющей доходности экономики - нефть и газ. Стоимость барреля нефти упала, и это означает что если в ближайший месяц ситуация не изменится, российский бюджет закончит год с дефицитом. Имеет смысл психологически настраивать себя "подтянуть ремешки". Что это означает для Приморского края? Мы приступили к реализации ряда проектов, связанных с проведением саммита АТЭС во Владивостоке, с федерального уровня спущены крупные деньги. Мировой финансовый кризис может подпортить эту картину, финансирование проектов может быть приостановлено. Второе, с чем столкнется Приморский край, - сокращения на предприятиях. Сбербанк и Банк Москвы уже начали проводить такую политику. Из ожидаемых положительных тенденций могу предположить падение стоимости жилья на приморском рынке. У потенциальных покупателей не будет лишних денег для приобретения недвижимости, чтобы не прекращать поток сделок, риелторы будут вынуждены снизить цены".
Анализируя ситуацию на рынке трудоустройства, Иван Кириенко предполагает, что в трудном положении могут оказаться граждане, работавшие в компаниях, которые проводили агрессивную политику заимствования, либо сами граждане, которые активно брали потребительские, ипотечные и другие кредиты. Среди юридических лиц от кризиса могут пострадать компании, которые развивались в основном благодаря кредитам, т.е. инвестиционные банки, крупные розничные сети и строительные компании. В этих сферах деятельности в связи с оптимизацией расходов возможно максимальное сокращение сотрудников.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный