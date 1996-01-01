Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
IFC инвестировала в бизнес Азиатско-Тихоокеанского банка 955 млн рублей
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Международная Финансовая Корпорация (IFC) подписали официальное соглашение о содействии расширению доступа к финансированию на Дальнем Востоке.
Международная Финансовая Корпорация, являющаяся членом Группы Всемирного банка, и Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) подписали договор об инвестиции 955 млн руб. в бизнес АТБ. Данные средства будут направлены на региональное развитие банка и расширение доступа к финансированию в отдаленных регионах восточной части России.
ДосьеМеждународная Финансовая Корпорация (IFC) создана в 1956 г., является членом группы Всемирного банка. Уставный капитал IFC составляет $2,4 млрд. Политику корпорации определяют 179 стран-членов IFC. Корпорация занимается финансированием частного сектора развивающихся стран, мобилизуя капитал на международных финансовых рынках, а также оказанием консультационных услуг для предприятий и органов власти.
Владимир ТЕРЕХОВ, председатель совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка: "Мы рассматриваем эту инвестицию как первый шаг долгосрочных партнерских отношений с IFC, нашим акционером и кредитором. Стратегическая поддержка IFC позволит нам более четко сфокусировать стратегию на обслуживание наших клиентов и расширение региональной сети банка на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири."
Мамта ШАХ, директор IFC по финансовым рынкам: "IFC стремится продвигать высокие стандарты работы и расширять доступ к финансированию для населения отдаленных регионов России. Сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским Банком, который отличается хорошей командой и четко выработанной стратегией, поможет нам достичь поставленной цели".
Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) - одна из самых динамично развивающихся кредитных организаций на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Российской Федерации. С 2004 г. валюта баланса банка увеличилась в 33 раза и составила более 21 млрд руб. В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) занимает от 1% до 15% в различных сегментах рынка. География присутствия: Амурская, Иркутская, Сахалинская области; Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Красноярский края; республики Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия; Еврейская АО. До конца 2008 г. планируется расширить региональную сеть до 100 отделений.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга