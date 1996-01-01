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IFC инвестировала в бизнес Азиатско-Тихоокеанского банка 955 млн рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Международная Финансовая Корпорация (IFC) подписали официальное соглашение о содействии расширению доступа к финансированию на Дальнем Востоке.

Международная Финансовая Корпорация, являющаяся членом Группы Всемирного банка, и Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) подписали договор об инвестиции 955 млн руб. в бизнес АТБ. Данные средства будут направлены на региональное развитие банка и расширение доступа к финансированию в отдаленных регионах восточной части России.

Досье

Международная Финансовая Корпорация (IFC) создана в 1956 г., является членом группы Всемирного банка. Уставный капитал IFC составляет $2,4 млрд. Политику корпорации определяют 179 стран-членов IFC. Корпорация занимается финансированием частного сектора развивающихся стран, мобилизуя капитал на международных финансовых рынках, а также оказанием консультационных услуг для предприятий и органов власти.

Владимир ТЕРЕХОВ, председатель совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка: "Мы рассматриваем эту инвестицию как первый шаг долгосрочных партнерских отношений с IFC, нашим акционером и кредитором. Стратегическая поддержка IFC позволит нам более четко сфокусировать стратегию на обслуживание наших клиентов и расширение региональной сети банка на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири."

Мамта ШАХ, директор IFC по финансовым рынкам: "IFC стремится продвигать высокие стандарты работы и расширять доступ к финансированию для населения отдаленных регионов России. Сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским Банком, который отличается хорошей командой и четко выработанной стратегией, поможет нам достичь поставленной цели".

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) - одна из самых динамично развивающихся кредитных организаций на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Российской Федерации. С 2004 г. валюта баланса банка увеличилась в 33 раза и составила более 21 млрд руб. В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) занимает от 1% до 15% в различных сегментах рынка. География присутствия: Амурская, Иркутская, Сахалинская области; Приморский, Хабаровский, Забайкальский, Красноярский края; республики Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия; Еврейская АО. До конца 2008 г. планируется расширить региональную сеть до 100 отделений.

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