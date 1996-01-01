А как вы готовитесь к кризису?

С этим вопросом корреспонденты "ЗР" обратились к руководителям хабаровских предприятий.

Коммерческий директор авиакомпании "Восток" Павел ЯКИМЕНКО:

Никаких конкретных мероприятий по подготовке к последствиям мирового финансового кризиса мы не проводим и не планируем. Работаем в штатном режиме, и, я уверен, в ближайшем будущем ничего страшного в экономике региона и страны не произойдет.

Генеральный директор ООО "Автоколонна 1269" Николай ИЛЮЩЕНКО:

Конечно, не замечать всего того, что происходит сегодня в мировой экономике, нельзя. Но и паниковать не следует. Наш совет директоров еще в прошлом году учел это при составлении годового бюджета компании. Готовясь к финансовому кризису, мы спланировали все свои инвестиционные проекты таким образом, чтобы завершить их уже в этом году. Никаких средне- и долгосрочных капиталовложений в ближайшем будущем мы не планируем. Таким образом мы обезопасили предприятие от кризиса ликвидности.

Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия (ИП Дьяков) Андрей ДЬЯКОВ:

Первым делом мы стараемся ускорить продажу дорогостоящей продукции (главным образом, икры). Надо успеть реализовать ее сейчас, пока население еще достаточно платежеспособно. Зато мороженую рыбу и полуфабрикаты стараемся пока попридержать, их очередь настанет в будущем, когда на деликатесы денег у людей останется слишком мало.

Генеральный директор туристической компании "Юни Клаб" Юлия МОРОЗОВА: Мы оптимисты, поэтому никак не готовимся к кризису, потому что считаем, что экономика сохранит стабильность и клиенты по-прежнему будут пользоваться нашими услугами. Коммерческий директор ООО "Торговый дом "Сити Трейд"" (специализируется на оптовой торговле овощами и фруктами) Сергей ДУДНИК: Во-первых, мы начинаем жестче следить за оплатами поставок от клиентов, так как наши поставщики ужесточают сроки финансирования. Во-вторых, из-за нехватки средств мы вынуждены отодвинуть время реализации нескольких проектов, связанных с расширением ассортимента и улучшением сервиса. В-третьих, под вопросом стоят наши прежние планы начать в следующем году выращивание собственной продукции. Виной тому опять же нехватка оборотных средств. Однако при всем этом мы не планируем сокращать работников, так как почти вся структура у нас линейная и каждая должность незаменима. Генеральный директор ООО "Эмерком" (оптовая торговля топливом) Андрей КОРШУНОВ: Нашей компании этот кризис не страшен, готовиться к нему мы не будем. Считаю, что ажиотаж вокруг этой темы излишен. Управляющий ДВ филиала компании "Евросеть" Сергей ХЛЫСТОВ: Чтобы снизить предполагаемые последствия финансового кризиса, 100% акций компании были проданы новому собственнику, имеющему надежное финансовое плечо и гарантии. Благодаря этому мы сможем обеспечить наших покупателей к Новому году новинками техники. Другая мера, которую мы предпринимаем, - работа над эффективностью салонов, оптимизация расходов и повышение уровня сервиса как основного конкурентного преимущество в борьбе за покупателя в сегодняшних реалиях рынка. На мой взгляд, лучшее вложение денег сейчас - это приобретение того, чем вы будете пользоваться в ближайшие годы. Тем, кому нужна машина, - рекомендую сейчас покупать машину, кому нужна квартира - покупать квартиру, кому нужен телефон - покупать телефон. Сейчас увеличивается стоимость заемных средств, в том числе и для компаний, а это может отразиться на цене товара в сторону ее повышения.