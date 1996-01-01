Никакой девальвации рубля не планируется

Заместитель министра финансов РФ Сергей ШАТАЛОВ заявил о том, что, по его мнению, девальвации рубля не будет. Такое заявление он сделал на фоне слухов, охвативших российский банковский рынок, о том, что Центробанк вскоре может опустить курс рубля до 40 руб. за доллар. Это вызвало повышенный спрос на валюту и резкий рост курса доллара в обменных пунктах многих российских регионов.

"Никакой девальвации не планируется. Еще не понятно, будет или нет дефицит бюджета этого года. Все будет зависеть от того, как будет развиваться экономика и какие будут цены на нефть и газ", - сказал Шаталов.

По его словам, если цены будут на сравнительно высоком уровне, а при $70 за баррель никаких проблем у экономики не будет, то и дефицита не будет.

Шаталов также подтвердил, что средства, которые сейчас выделяются на поддержание финансовой устойчивости, не влияют на бюджет 2009 года. Замглавы Минфина заверил, что все социальные обязательства, которые правительство брало на себя, будут выполнены и "никакой угрозы для социального сектора нет".