Роял Кредит Банк ввел во Владивостоке два банкомата

Роял Кредит Банк ввел в эксплуатацию во Владивостоке два банкомата, принимающих карты платежных систем Visa и MasterCard. Банкоматы расположены в офисах банка по проспектам "Красного знамени" и 100 лет Владивостоку. Режим работы банкоматов соответствует режиму работы офисов.