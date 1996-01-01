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С начала года в арбитраже рассмотрено около 30 дел по искам банков к неплатежеспособным заемщикам
Возможно, случай с ООО "Спортивная Звезда" никак не связан с глобальным финансовым кризисом, но он иллюстрирует вероятные последствия этого кризиса для неплатежеспособных заемщиков.
Около года назад компания взяла в Примтеркомбанке кредит под залог своей собственности: торгового и холодильного оборудования кафе-бара "Перцы", который расположен на ул. Некрасовской во Владивостоке. Залоговую стоимость имущества стороны обозначили в сумме 2,5 млн рублей, при том что рыночная составляет без малого 4 млн. Сам кредит равнялся 2,2 млн руб., да еще плюс плата за пользование денежными средствами в размере 16% годовых. Гасить долг заемщик обязался по согласованному графику, с июля по 24 октября 2008 года.
Все подробности этой в общем-то заурядной сделки были обнародованы в Арбитражном суде Приморского края аккурат в те дни, когда мировую банковскую систему сотрясали вихри финансовой бури. Среди причин кризиса называют, кстати, необеспеченные кредиты, выдаваемые "кому попало". Однако в случае со "Спортивной Звездой" исполнение кредитного соглашения обеспечивалось весомым залогом. Это значит, что при нарушении заемщиком условий договора его собственность может быть продана в счет уплаты долга. Но, конечно, прежде кредитор должен доказать факт такого нарушения.
Представленные суду документы подтверждали, что ООО "Спортивная Звезда" своих обязательств по возврату кредита, увы, не исполнило. На этом основании Примтеркомбанк и потребовал досрочного расторжения кредитного соглашения, а также принудительного взыскания денежных средств. По подсчетам истца, общая задолженность ответчика составила 2 380 930 руб. 11 коп.
Решением от 8 октября 2008 г. арбитражный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Заложенное имущество (оборудование кафе-бара "Перцы") предписано выставить на публичные торги. Таковы последствия финансового кризиса для одной из компаний Владивостока. Впрочем, судебный акт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Остается добавить, что всего с начала 2008 г. Арбитражный суд Приморского края рассмотрел около трех десятков дел по аналогичным искам коммерческих банков. Большинство из них признано обоснованными.
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