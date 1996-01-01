Молодежная ипотека в Хабаровске

Как заявил губернатор Виктор Ишаев, в этом году хабаровчане сдают более 85 тысяч квадратных метров социально ориентированного жилья. Это практически 1600 квартир. "Однако молодёжная программа - особая, - отметил он. - Поэтому государственная поддержка молодым семьям составила 60%". Средняя стоимость квадратного метра в приобретаемых квартирах составила всего 12 тысяч рублей, что гораздо ниже цены на вторичном рынке. С 2001 года в Хабаровском крае построено десять домов для молодежи, благодаря чему 1192 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.