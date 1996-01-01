АТБ назначил независимого директора

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр МУРЫЧЕВ стал независимым членом Совета директоров АТБ.

Как сообщили в банке, независимые члены Совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка вводятся для повышения качества корпоративного управления. Первым из них стал А.В. Мурычев - доктор экономических наук, член Национального экономического совета. С 1995 по 2006 гг. он являлся президентом Аассоциации региональных банков России, в настоящее время - первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.