Дальневосточный банк идет на Камчатку

Совет директоров ОАО "Дальневосточный банк" принял решение об открытии филиала в Петропавловске-Камчатском, об этом говорится в официальном сообщении банка.

В связи с этим совет директоров поручил президенту Ядвиге ДОБРЯНСКОЙ обеспечить осуществление необходимых мероприятий, а также уведомление ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю и по Камчатской области о создании филиала ОАО "Дальневосточный банк" в г. Петропавловске-Камчатском.

Филиалы банка действуют в девяти городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Южно-Сахалинске и нескольких крупных городах Приморья. Около 7 тыс. юридических лиц и граждан являются акционерами банка. В их числе крупнейшие предприятия морского транспорта, рыбодобывающей, судоремонтной, оборонной промышленности, строительства, торговли региона. По итогам I квартала 2008 г. стоимость активов ОАО "Дальневосточный банк" выросла до 25 млрд. 163 млн. руб.