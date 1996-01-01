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"Далькомбанк" в "Системе" на все 100
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ОАО АФК "Система" увеличила свою долю в ОАО "Далькомбанк" (Хабаровск) с 98,65% до 100%. Увеличение произошло в результате выкупа акций по справедливой рыночной цене у миноритарных акционеров банка. Сумма сделки составила около 72 млн рублей.
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