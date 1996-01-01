"Далькомбанк" в "Системе" на все 100

ОАО АФК "Система" увеличила свою долю в ОАО "Далькомбанк" (Хабаровск) с 98,65% до 100%. Увеличение произошло в результате выкупа акций по справедливой рыночной цене у миноритарных акционеров банка. Сумма сделки составила около 72 млн рублей.