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"Сахалин-Вест" без лицензии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приказом Банка России от 6 августа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Межрегионального акционерного банка экономического сотрудничества "Сахалин-Вест" (МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО).

По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, "Сахалин-Вест" не соблюдал значения обязательных нормативов, неадекватно оценивал риски по активным операциям и недосоздавал соответствующие резервы на возможные потери, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования обязательных резервов в ЦБ. Кроме того, кредитная организация представляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" Банк России в сложившихся условиях (неисполнение банком обязательств свыше 14 дней) исполнил обязанность по отзыву лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 06.08.2008 г. в МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО назначена временная администрация во главе с начальником отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Сахалинской области Георгием ГРИГОРЬЕВЫМ. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

В начале июля слухи о банкротстве банка "Сахалин-Вест" породили ажиотаж вокруг финансового учреждения и вызвали дефицит денежных средств в его отделениях и банкоматах. В связи с этим руководство банка ввело ограничения на некоторые операции, но тогда говорилось, что это временные меры. Представители банка опровергали информацию о возможном банкротстве. На помощь крупнейшей кредитной организации пришла администрация области, перечислив банку более 240 млн руб. в счет досрочного погашения кредитов, выданных муниципальным образованиям. Но и эта мера оказалась недостаточной. Далее последовало известное решение ЦБ.

Отзыв лицензии у "Сахалин-Веста" привел к оттоку вкладов населения Сахалинской области из региональных банков, - заявил начальник главного управления Банка России по Сахалинской области Владимир АПАНАСЕНКО.

"Безусловно, мы прогнозировали, что такой крупный банк, как "Сахалин-Вест", "столкнет" весь региональный банковский рынок. В каких-то банках прекратилось пополнение вкладов, где-то идет отток вкладчиков, которые забирают свои деньги. Ситуация нехорошая. Все зависит от населения, пока оно не успокоится", - сказал Владимир Апанасенко. По его данным, региональные банки на Сахалине свернули активные операции, они либо выдают кредиты в минимальных количествах, либо вообще их не выдают, придерживая ресурсы. И на восстановление существовавшего до этого кризиса статус-кво потребуется некоторое время.

Поскольку отзыв лицензии в соответствии с Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" является страховым случаем, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в установленном порядке приступило к выплатам возмещения жертвам крупнейшего банковского банкротства за всю историю существования системы страхования вкладов - вкладчикам банка "Сахалин-Вест". Из-за беспрецедентного масштаба события агентами АСВ признаны четыре банка: "Восточный", ВТБ 24, Банк Москвы и Транскредитбанк. Им предстоит выплатить 2,1 млрд руб. 25 тыс. вкладчиков. Но банки-агенты не пугают масштабы этой работы, они не скрывают, что получали статус агента по выплатам вкладчикам "Сахалин-Веста" в расчете на существенное расширение своего бизнеса в Сахалинской области за счет бывших клиентов банка-банкрота.

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