Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Сахалин-Вест" без лицензии
Приказом Банка России от 6 августа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Межрегионального акционерного банка экономического сотрудничества "Сахалин-Вест" (МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО).
По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, "Сахалин-Вест" не соблюдал значения обязательных нормативов, неадекватно оценивал риски по активным операциям и недосоздавал соответствующие резервы на возможные потери, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования обязательных резервов в ЦБ. Кроме того, кредитная организация представляла в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В соответствии с ФЗ "О банках и банковской деятельности" Банк России в сложившихся условиях (неисполнение банком обязательств свыше 14 дней) исполнил обязанность по отзыву лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 06.08.2008 г. в МАБЭС "Сахалин-Вест" ОАО назначена временная администрация во главе с начальником отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Сахалинской области Георгием ГРИГОРЬЕВЫМ. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
В начале июля слухи о банкротстве банка "Сахалин-Вест" породили ажиотаж вокруг финансового учреждения и вызвали дефицит денежных средств в его отделениях и банкоматах. В связи с этим руководство банка ввело ограничения на некоторые операции, но тогда говорилось, что это временные меры. Представители банка опровергали информацию о возможном банкротстве. На помощь крупнейшей кредитной организации пришла администрация области, перечислив банку более 240 млн руб. в счет досрочного погашения кредитов, выданных муниципальным образованиям. Но и эта мера оказалась недостаточной. Далее последовало известное решение ЦБ.
Отзыв лицензии у "Сахалин-Веста" привел к оттоку вкладов населения Сахалинской области из региональных банков, - заявил начальник главного управления Банка России по Сахалинской области Владимир АПАНАСЕНКО.
"Безусловно, мы прогнозировали, что такой крупный банк, как "Сахалин-Вест", "столкнет" весь региональный банковский рынок. В каких-то банках прекратилось пополнение вкладов, где-то идет отток вкладчиков, которые забирают свои деньги. Ситуация нехорошая. Все зависит от населения, пока оно не успокоится", - сказал Владимир Апанасенко. По его данным, региональные банки на Сахалине свернули активные операции, они либо выдают кредиты в минимальных количествах, либо вообще их не выдают, придерживая ресурсы. И на восстановление существовавшего до этого кризиса статус-кво потребуется некоторое время.
Поскольку отзыв лицензии в соответствии с Законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" является страховым случаем, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в установленном порядке приступило к выплатам возмещения жертвам крупнейшего банковского банкротства за всю историю существования системы страхования вкладов - вкладчикам банка "Сахалин-Вест". Из-за беспрецедентного масштаба события агентами АСВ признаны четыре банка: "Восточный", ВТБ 24, Банк Москвы и Транскредитбанк. Им предстоит выплатить 2,1 млрд руб. 25 тыс. вкладчиков. Но банки-агенты не пугают масштабы этой работы, они не скрывают, что получали статус агента по выплатам вкладчикам "Сахалин-Веста" в расчете на существенное расширение своего бизнеса в Сахалинской области за счет бывших клиентов банка-банкрота.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"