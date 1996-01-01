Каждый человек уникален, и мы стараемся сшить ему индивидуальный костюм

Так говорит Антонио ФАЛЛИКО, Председатель Совета директоров КМБ-БАНКа, глава московского Представительства банка "Интеза Санпаоло" (Италия). .

Дальний Восток входит в сферу интересов итальянского банковского капитала. Это подтвердил побывавший недавно во Владивостоке Председатель Cовета директоров КМБ-БАНКа, глава московского Представительства банка "Интеза Санпаоло С.п.А." (Италия) Антонио ФАЛЛИКО. Поводом для визита послужили открытие во Владивостоке филиала КМБ-Банка и участие в Тихоокеанском экономическом конгрессе. .