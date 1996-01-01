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Каждый человек уникален, и мы стараемся сшить ему индивидуальный костюм
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Так говорит Антонио ФАЛЛИКО, Председатель Совета директоров КМБ-БАНКа, глава московского Представительства банка "Интеза Санпаоло" (Италия). .
Дальний Восток входит в сферу интересов итальянского банковского капитала. Это подтвердил побывавший недавно во Владивостоке Председатель Cовета директоров КМБ-БАНКа, глава московского Представительства банка "Интеза Санпаоло С.п.А." (Италия) Антонио ФАЛЛИКО. Поводом для визита послужили открытие во Владивостоке филиала КМБ-Банка и участие в Тихоокеанском экономическом конгрессе. .
ДосьеСтаж работы банк "Интеза Санпаоло" в России уже более 30 лет. Занимая четвертое место в Еврозоне по показателю рыночной капитализации - более 46,1 млрд евро - "Интеза Санпаоло" действует в 40 странах мира, располагая 7874 филиалами и отделениями, обслуживает 18,4 млн клиентов. . В 2005 году итальянская банковская группа приобрела 75% минус 1 акция КМБ-БАНКа и в последние годы вместе с другим акционером Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) (25% плюс 1 акция) реализует новую стратегию его развития. Антонио Фаллико - гость "ДК". . - Профессор Фаллико, вы многие годы представляете на российском рынке итальянский банковский капитал, насколько, на ваш взгляд, банковские стандарты России совпадают с европейскими? Есть ли существенные различия? . - Процесс глобализации, который происходит на протяжении последних 15 лет, идет на пользу российскому банковскому сектору. Россия имеет собственную культуру в этой области, но она и достаточно быстро освоила те финансовые стандарты, которые многие десятилетия формировались в странах с рыночной экономикой. Поэтому сегодня я не вижу существенных различий. . В Италии еще более древние банковские традиции, их история насчитывает столетия. И у нас есть чем делиться и с точки зрения организации финансовой деятельности, и в плане корпоративной культуры в целом. Однако при этом мы учимся взаимно. . Россия для нас - это стратегическая страна. Опыт работы на российском рынке помогает нам выстраивать отношения и со странами Азии: в Китае работает наш дочерний банк, в Индии пока только представительство, в Японии есть небольшое подразделение. Это важный для нас регион. . КМБ-БАНК заинтересован вкладывать свои инвестиции и технологии в развитие экономики России и отношений между нашими странами. Мы думаем, что наш опыт в области менеджмента и финансирования малого и среднего бизнеса может быть полезным. Ведь в итальянской экономике малый и средний бизнес занимает порядка 90%. Если говорить о структуре кредитного портфеля "Интеза Санпаоло", то общий объем кредитования предприятий малого и среднего бизнеса составляет более 300 млрд евро, около 500 млрд евро - кредиты крупным клиентам. Развитие среднего и малого бизнеса - ключевой момент не только для экономики Италии, но и для России тоже. Это длинная дорога, и нужно много работать, чтобы предприниматель стал настоящей опорой экономики страны. . - Тем не менее, став основным акционером КМБ-БАНКа, "Интеза Санпаоло" принял решение сменить специализацию, уйти от работы только с малым и средним бизнесом. Чем был продиктован выбор новой стратегии? - Мы приобрели пакет акций КМБ-БАНКа у г-на СОРОСА. К тому времени его усилиями и усилиями ЕБРР банк по стандартам своей работы был выведен на уровень международного класса. Нами было принято решение усилить традиционное преимущество банка, продукты для малого и среднего бизнеса, и в тоже время перепрофилировать его, сделав универсальным: мы начали продавать корпоративные продукты и развивать розничный блок. Таким образом, мы можем предложить российским клиентам все многообразие банковских продуктов, которым владеет финансовая группа "Интеза Санпаоло". . В группу входят банки и финансовые организации, которые производят разные продукты. Например, инвестиционный банк, который занимается выпуском ценных бумаг (акций, облигаций, как для корпораций, так и для государственного сектора). За нашей спиной "фабрики", выпускающие разные продукты - лизинг, факторинг, форфейтинг. Поэтому наша цель - сделать КМБ-БАНК универсальным финансовым магазином, который продает продукты, которые производит сам, и продукты других "заводов", принадлежащих группе. . Для реализации такой стратегии нам соответственно необходимо активно развивать филиальную сеть. Поэтому мы открыли современный филиал во Владивостоке. В этом году у нас уже появилось пятнадцать подобных точек продаж по всей России, и до конца года намерены открыть еще пятнадцать. При этом мы не планируем стать массовым банком, и наш ритейл ориентирован на человека, который может позволить себе думать не только о существовании. Наш "идеальный" клиент - тот, который пользуется и кредитами, и страховыми продуктами и т.д. . В нише розничного бизнеса мы предлагаем ряд уникальных продуктов. Например, выдаем ипотечные кредиты на срок до 30 лет. При этом если российские банки финансируют максимум 80% от стоимости квартиры, у нас есть примеры, когда мы оплачиваем 95%. В Италии, к слову, можно получить кредит на все сто процентов стоимости жилья. Мы стараемся быть гибкими, понимаем, что каждый человек уникален и стараемся "сшить ему индивидуальный костюм". Уверены, что должны сопровождать человека, и когда он "здоров", и когда "болен"; помогать ему - это наше кредо. . - Что вы можете сказать о российском малом бизнесе? Чем наш предприниматель отличается от итальянского? - Отличия видны уже даже в момент первого знакомства, когда предприниматели приходят в банк. Они думают, что банк - это учреждение, которое только дает или не дает деньги. При этом они не всегда готовы нам предоставлять полные данные. Они говорят: "Вот баланс - смотрите". Но на основе баланса не всегда можно увидеть истину. Мы их пытаемся убедить, что мы не агенты налоговых органов. Банк что продает? Прежде всего, доверие и покупает доверие. Для того чтобы сложились отношения, порой нужно время. И это доверие для нас очень важно. . Второй момент - мы не просто кредиторы, мы - партнеры. Мы можем посоветовать своим клиентам наиболее эффективные финансовые инструменты. У нас есть человеческий ресурс и финансы для того, чтобы помочь выстроить новые отношения, например, создать холдинг и привлекать для него более дешевые ресурсы на международном рынке. Вариантов сотрудничества много, важно только доверие и желание взаимодействовать. Мы, кстати, тоже всегда настроены на советы со стороны клиентов. Мы иностранцы, можем не знать каких-то нюансов. . - В России малый бизнес все "любят", президент за него вступается, но результаты заботы пока не сильно видны. В Италии так же велико количество административных барьеров? - Не обижайтесь, скажу откровенно: позиция среднего российского предпринимателя - не платить налогов. Это неправильно. Мы уважаем тех предпринимателей, которые убеждены, что налоги - это социальная обязанность каждого. У вас оптимальное налогообложение. Сейчас малый бизнес имеет возможность платить 8% от прибыли. В Италии мы оплачиваем 52%. Несмотря на это, большинство наших фирм платит налоги очень исправно. . Но кто в России серьезно мешает развитию бизнеса, так это проверяющие органы. Они часто проверяют то, что не должны проверять, и, как рассказывают предприниматели, проверка порой продолжается месяц-полтора, в это время фирма не может работать. От чиновника зависит судьба не только капитализации компании, но порой ее существование вообще. В Италии тоже иногда случаются конфликтные ситуации между предприятиями и контролирующими органами. Но если руководитель итальянской фирмы считает, что чиновник нанес ему какой-то ущерб, он напрямую обращается в прокуратуру. Ваше правительство эти вопросы понимает и старается упрощать жизнь малому бизнесу. Но нужно время. . - В прошлые годы КМБ-БАНК существенно увеличил свою капитальную базу. Какие планы на ближайшие годы? - Когда три года назад "Интеза Санпаоло" приобрел акции КМБ-БАНКа, его капитал составлял 0, 59 млрд рублей, сегодня он вырос до 3,2 млрд рублей. Советом директоров уже принято решение в ближайшее время увеличить его еще на 2,5 млрд рублей. Без этого мы не сможем расти. . В наших планах дальнейшее расширение филиальной сети - мы рассматриваем вопрос приобретения новых филиалов и офисов, ведем переговоры о приобретении других региональных банков. . - На Дальнем Востоке не рассматриваете такие варианты? - Мы привыкли двигаться шаг за шагом. Для нас значимый шаг - открытие здесь филиала. Будем двигаться и дальше. Дальний Восток для нас - перспективный и интересный с точки зрения развития бизнеса регион. Ну и, как я уже говорил, это хороший плацдарм для выхода на соседние рынки стран АТР. КМБ-БАНК, банк группы "Интеза Санпаоло", осуществляет свою деятельность во Владивостоке с 2001 г. В ДВФО представлен также в Хабаровске и Уссурийске. КМБ-БАНК занимает лидирующие позиции в сфере кредитования МСП и располагает широкой региональной сетью - около 70 офисов в 25 регионах. В опубликованном агентством "Эксперт РА" рэнкинге банков за 2007 г. по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в России в 2007 г., КМБ-БАНК занял 4-е место. По данным на 30.06.2008 г., общий объем портфеля КМБ-БАНКа составил 46,371 млрд руб. Объем кредитного портфеля по продуктам для малого и среднего бизнеса составил 41,582 млрд руб. Объем лизингового портфеля - 2,303 млрд. Уставной капитал банка превышает 3 237 182 000 руб.
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